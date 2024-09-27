История повторяется 1 27.09.2024, 14:41

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Именно такое же событие помогло развалить «совок».

Несколько победного копиума на фоне плохих новостей из США.

Financial Times пишет о возможном изменении стратегии Саудовской Аравии по нефти. Типа перейдут в декабре от сокращения добычи для поддержания цен к захвату доли рынка повышением добычи любой ценой. Причины – проблемы в китайской экономике, рост добычи в США и продолжающийся «зеленый» переход.

Если это правда, то эти действия аналогичны действиям тех же саудов в 1980-х годах, когда они так же начали бороться за долю рынка. Эта борьба существенно снизила цену на нефть и газ, что было одной из причин развала «совка», потому что в нем банально стало нечего жрать.

Как ни странно, Россия более гибкая, чем «совок», потому что безидеологическая, поэтому на нее так, как на «совок», это не повлияет, но экономика также может хорошо «хекнуть».

Рынок отреагировал на статью Financial Times падением цены на нефть на 2–4%. Сауды пока ничего не комментируют.

Держим кулаки.

Антон Швец, Telegram

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