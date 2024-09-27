Жителям трех районов Минска не рекомендуют использовать воду из-под крана

Жителям трех районов Минска не рекомендуют использовать воду из-под крана4
- 27.09.2024, 14:47
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Это последствия аварии.
Жителям трех районов Минска из-за возможного ухудшения качества воды вследствие аварии рекомендуют использовать привозную или бутилированную воду, сообщает БелТА.
Силами «Минскводоканала» проводится промывка сетей в зоне аварии. Специалисты государственного санитарного надзора контролируют приготовление пищи и соблюдение условий личной гигиены в образовательных учреждениях на территориях, затронутых аварией.
Для питья, приготовления пищи и соблюдения правил личной гигиены жителям Заводского, Ленинского и Октябрьского районов рекомендуется использовать привозную или бутилированную воду.
Санитарно-эпидемиологическая служба совместно с «Минскводоканалом» после завершения аварийных работ планирует взять пробы воды в зоне аварии. Будут проведены лабораторные исследования по показателям безопасности химического состава и микробиологической безопасности.
Аварийная ситуация случилась накануне вечером. Из-за повреждения произошло снижение давления в этих районах Минска. В 23:30 повреждение было локализовано, а в 00:15 водоснабжение восстановлено. Сообщалось о возможном ухудшении качества воды в названных административных районах.