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Жителям трех районов Минска не рекомендуют использовать воду из-под крана

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  • 27.09.2024, 14:47
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Жителям трех районов Минска не рекомендуют использовать воду из-под крана

Это последствия аварии.

Жителям трех районов Минска из-за возможного ухудшения качества воды вследствие аварии рекомендуют использовать привозную или бутилированную воду, сообщает БелТА.

Силами «Минскводоканала» проводится промывка сетей в зоне аварии. Специалисты государственного санитарного надзора контролируют приготовление пищи и соблюдение условий личной гигиены в образовательных учреждениях на территориях, затронутых аварией.

Для питья, приготовления пищи и соблюдения правил личной гигиены жителям Заводского, Ленинского и Октябрьского районов рекомендуется использовать привозную или бутилированную воду.

Санитарно-эпидемиологическая служба совместно с «Минскводоканалом» после завершения аварийных работ планирует взять пробы воды в зоне аварии. Будут проведены лабораторные исследования по показателям безопасности химического состава и микробиологической безопасности.

Аварийная ситуация случилась накануне вечером. Из-за повреждения произошло снижение давления в этих районах Минска. В 23:30 повреждение было локализовано, а в 00:15 водоснабжение восстановлено. Сообщалось о возможном ухудшении качества воды в названных административных районах.

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