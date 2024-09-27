Раритетный Porsche 911 Turbo продали с аукциона за колоссальную сумму 27.09.2024, 14:56

1,626

Фотофакт.

С аукциона Bonhams продали последний Porsche 911 Turbo Coupe с воздушным охлаждением. Спорткар 1998 года выпуска, который все эти годы хранился в гараже, ушел с молотка за невероятные 818 000 долларов, пишет «Автоцентр».

Купе с номером шасси WP0ZZZ99ZWS370750 не стандартное. Оно побывало в отделе Porsche Sonderwunsch, где специалисты на протяжении шести месяцев дорабатывали и кастомизировали его. Кузов авто окрасили в уникальный темно-синий оттенок, а салон отделали кожей цвета Night Blue. На передней панели установили табличку с надписью «In Memoriam Prof. Ferry Porsche», а на боковых порогах табличку с надписью «The Last Waltz».

Также мастера доработали двигатель спорткара, увеличив его отдачу до 444 л.с. Они применили обновление WLS 2, включающее в себя установку двойных патрубков выхлопные системы, дополнительного масляного радиатора, распорки стойки и топливного бака на 92 литра. Организаторы аукциона планировали выручить за этот уникальный Porsche 911 Turbo Coupe не менее 1 миллиона долларов, но ожидания не оправдались. Максимальная ставка была на уровне 818 тысяч долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com