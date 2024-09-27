«Почти Дубай»: белорусы показали, какие машины проходят через Оршанскую таможню 6 27.09.2024, 15:09

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У зрителей возникли вопросы.

В социальной сети TikTok появилось видео, в котором пользователь из Беларуси показал, какие машины проходят через белорусскую таможню. У зрителей возникло немало вопросов к автору ролика, начиная с того, действительно ли на кадрах — белорусская таможня, и заканчивая тем, как обычному человеку заработать на такие машины.

В одном из роликов, который меньше чем за неделю набрал 1,5 млн просмотров, можно увидеть люксовые авто от таких мировых брендов как Audi, Porsche, Mercedes, BMW и Rolls-Royce. Как утверждает автор видео, на кадрах — пункт таможенного оформления в Орше (Витебская область).

Большая часть комментариев сводилась к стоимости очевидно дорогих авто. Зрители задавались вопросом, «как заработать на такие тачки» и » взять столько денег».

«Как всегда — Орша, почти Дубай», — написал один из зрителей.

«А говорят бедно мы живем. Шикарные автомобили», — добавила еще одна пользовательница.

Впрочем, другую часть зрителей интересовало скорее то, как люксовые автомобили можно ввезти в Беларусь в условиях действующих санкций.

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«Санкции. Как сейчас с ввозом?», — спросил один из комментаторов, на что тут же получил ответ.

«Люди, думающие, что санкции ввоз товаров ограничивают, могут с легкой руки накинуть 5 способов, как все привезти. Просто дороже стало», — пояснил другой пользователь.

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