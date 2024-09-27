Трамп рассказал, о чем будет говорить с Зеленским 5 27.09.2024, 15:34

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Встреча запланирована на 16:45 по Минску.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что будет говорить с украинским лидером Владимиром Зеленским о прекращении войны.

Журналисты спросили политика, что он скажет президенту Украины во время сегодняшней встречи.

«Давайте добьемся мира. Нам нужен мир! Нам надо покончить со смертями и разрушениями. Вы так не думаете? Разве это будет плохо?» — ответил Трамп.

Также его спросили, считает ли он, что Киев должен уступить собственные территории для окончания полномасштабной войны. Трамп ответил так: «Посмотрим, как будет. Посмотрим».

Встреча запланирована на 16:45 по Минску.

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