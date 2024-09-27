Свободные спортсмены встретятся с белорусами во Вроцлаве 27.09.2024, 15:36

АЛЯКСАНДРА ГЕРАСІМЕНЯ

Уже завтра.

В польском Вроцлаве пройдет встреча со свободными спортсменами. Мероприятие состоится завтра, 28 сентября, в 16.00.

Об этом в «Фейсбуке» рассказала многократная чемпионка мира и Европы по плаванию, обладательница трех олимпийских медалей Александра Герасименя.

«Цель встречи — познакомиться и поговорить о Беларуси, что мы можем сделать для нашей страны в эмиграции, как добиться свободы и вернуться на родину.

Нам есть что обсудить, приходите!» — написала она.

Во встрече примут участие трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя, экс генеральный менеджер национальной сборной по хоккею Святослав Киселев, а также главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Встреча пройдет завтра, 28 сентября, в 16.00. Адрес: Вроцлав, Ruska 46a Centrum Ukraińskie Kultury i Rozwoju (CUKR).

Мероприятие состоится в рамках спортивно-музыкального фестиваля «Братэрства свабоды», который пройдет 29 сентября во Вроцлаве.

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