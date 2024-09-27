Лукашенко снова угрожает ядерным оружием 15 27.09.2024, 15:59

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И упомянул Польшу.

Лукашенко вслед за российским диктатором Путиным начал угрожать Западу ядерным оружием. Об этом сообщает БелТА.

Как отметил диктатор, в случае «вторжения Запада», Москва и Минск якобы сразу применят ядерное оружие.

Лукашенко обвинил Польшу в том, что она «уже руки потирает» и вместе с американцами «выстроилась вдоль границы, особенно польской».

«Мы применим ядерное оружие — нам могут ответить. И по России в том числе. Поэтому Россия весь арсенал применит. А это уже мировая война. Этого не хочет и Запад. Они к этому не готовы. Но мы им откровенно говорим: красная линия — это государственная граница. Наступили на нее — ответ будет мгновенным. Мы к этому готовимся. Я честно и откровенно об этом говорю», — добавил он.

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