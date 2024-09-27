Трех человек в Германии осудили за экспорт люксовых авто через Беларусь 27.09.2024, 16:21

Они получили реальные сроки.

Во Франкфурте-на-Одере трех мужчин приговорили к тюремному заключению за экспорт сотен люксовых автомобилей через Беларусь в Россию, передает «Немецкая волна».

Суд насчитал у них 430 нарушений Закона о внешней торговле.

В Евросоюзе действуют санкции на поставку люксовых авто в Россию. Тем не менее с марта 2022-го по март 2024 года мужчины продавали автомобили в автосалоне в Дальвиц-Хопегартене. Таможенникам они заявляли, будто машины отправляются в Беларусь.

Двоим обвиняемым назначили по шесть лет лишения свободы, третьему — четыре года. Прибыль от запрещенных сделок на сумму почти 30 миллионов евро будет конфискована.

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