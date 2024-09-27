Жительница Гродно дала 90 тыс рублей на «спасение военного США» 5 27.09.2024, 16:37

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А потом пошла в милицию.

Жительница Гродно потратила 90 тысяч белорусских рублей на спасение американского военного и потом пошла в милицию, рассказали в пресс-службе управлении Следственного комитета по Гродненской области.

Так, в феврале 2024-го 33-летней гродненке в популярном мессенджере Skype написал мужчина, представившийся военным армии США, который сейчас находится в Йемене. Знакомый по переписке много и в подробностях рассказывал о своей жизни, о том, что разведен и, что у него есть маленькая дочка. В течение четырех месяцев «американец» виртуально ухаживал за белоруской. А когда общение стало более доверительным, попросил написать заявление о том, что она является его невестой, чтобы он мог будто бы расторгнуть армейский контракт и побыстрее вернуться к дочери.

Гродненка с радостью согласилась, не осознавая, что попалась на уловку мошенников. Вскоре ей на почту пришло письмо, что «жених» задержан, и нужно выплатить залог, чтобы его освободили. Когда белоруска нашла деньги и сделала перевод, аферисты заявили, что ее «любимый» попал в больницу и нужны деньги на лечение. Из больницы позвонил и сам «военный». Поэтому гродненка поверила и в итоге в несколько этапов перевела на указанный в письме криптокошелек свыше 90 тысяч белорусских рублей.

Интернет-жених, чтобы усыпить бдительность белоруски, передал ей логин и пароль будто бы от своего личного кабинета в интернет-банкинге, обещая вернуть ей потом все потраченные деньги.

Когда женщина наконец поняла, что ее знакомый оказался мошенником, то обратилась в милицию.

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