В Кремле заплакали 2 Telegram-канал «Призрак экономики»

27.09.2024, 16:45

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Саудовская Аравия обрушила цены на нефть.

Еще недавно такой заголовок мог бы показаться абсурдным.

Хотя такое бывало. Помните 2020 год? Саудиты, чтобы проучить Россию и добиться ее лояльности в рамках ОПЕК+, уронили нефтяные цены в 2 раза. Правда, на короткий период (пара месяцев) и только для того, чтобы обеспечить рост цен в будущем.

В последние годы СА придерживалась таргета по нефтяным ценам в $100/барр. Достигли его в 2022 году. И даже визит Байдена в страну не мог сбить настрой саудитов.

И вот они сами приняли противоположное решение: отказаться от таргета и восстановить свою долю рынка. Нефть немедленно потеряла $5/барр.

Почему? СА позволила себе большие бюджетные расходы и последние годы имела значительный бюджетный дефицит, который и надеялась покрыть высокими нефтяными ценами. Но в этой логике они кое-что упустили — ВВП страны из-за сокращения добычи нефти ушел в минус.

И с этим саудитам что-то надо было сделать. Ведь занять на рынке для покрытия бюджетного дефицита для СА — не проблема. При ее валютных резервах ($600+ млрд) и минимальном долге (ок.30% ВВП). А вот разогнать ВВП — задачка посложнее...

Удивительно не то, что они отменили свой таргет, удивительно, как долго они за него цеплялись.

Долгосрочные последствия этого решения — более низкие цены на нефть. В Кремле заплакали.

Telegram-канал «Призрак экономики»

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