В Беларуси могут ввести новые нормы беспошлинного ввоза 5 27.09.2024, 17:07

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Их могут уменьшить в четыре раза.

В четыре раза может уменьшиться лимит беспошлинного ввоза в Беларусь. Это следует из проекта решения Совета Евразийской экономической комиссии, заметило издание banki24.by.

Сейчас лимит на интернет-посылки, поступающие в Беларусь, составляет 200 евро и 31 кг.

В ЕЭК предлагают снижать лимит по следующему графику:

2025 год — 200 евро;

2026 год — 100 евро;

2027 год — 50 евро.

Кстати, с весны 2022 года по 1 апреля 2024 года беспошлинный лимит составлял 1000 евро.

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