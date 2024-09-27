В Беларуси могут ввести новые нормы беспошлинного ввоза

В Беларуси могут ввести новые нормы беспошлинного ввоза5
- 27.09.2024, 17:07
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Их могут уменьшить в четыре раза.
В четыре раза может уменьшиться лимит беспошлинного ввоза в Беларусь. Это следует из проекта решения Совета Евразийской экономической комиссии, заметило издание banki24.by.
Сейчас лимит на интернет-посылки, поступающие в Беларусь, составляет 200 евро и 31 кг.
В ЕЭК предлагают снижать лимит по следующему графику:
2025 год — 200 евро;
2026 год — 100 евро;
2027 год — 50 евро.
Кстати, с весны 2022 года по 1 апреля 2024 года беспошлинный лимит составлял 1000 евро.