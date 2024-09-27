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В России сразу три пассажирских самолета получили загадочные предупреждения об угрозе уничтожения

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  • 27.09.2024, 17:09
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В России сразу три пассажирских самолета получили загадочные предупреждения об угрозе уничтожения

Пилотам сообщали, что те приближаются к запретной территории.

Сразу три российских пассажирских джета получили предупреждение об угрозе уничтожения, пишет телеграм-канал «Авиаторщина». Пилотам сообщали, что те приближаются к запретной территории.

«Авиаторщина» ссылается на пилотов как минимум трех самолетов, пролетавших над южными регионами России 26 сентября. По данным телеграм-канала, неизвестные на аварийной частоте объявили предупреждение на английском языке.

«Вы приближаетесь к запретной территории, покиньте воздушное пространство, или будете уничтожены», — цитирует сообщение «Авиамоторщина».

Утверждается, что об услышанном диспетчерам доложили экипажи Boeing 737 авиакомпании «Победа» (заходил на посадку в аэропорт Владикавказа, выполняя рейс из Санкт-Петербурга), а также «Азимута» (летел из Уфы в Минеральные Воды) и Boeing 777 «Аэрофлота» (направлялся из Москвы в Анталью).

Согласно данным сервиса Flightradar24, все три воздушных суда благополучно приземлились на аэродромах назначения. Информацию о предупреждениях, полученных на аварийной частоте, передали силовым структурам «для последующего разбирательства».

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