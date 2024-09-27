Орбан раскритиковал Орбана из-за заявления об Украине 4 27.09.2024, 18:10

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Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии и его советник не сошлись во мнениях.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал своего политического советника Балажа Орбана (однофамилец, не является родственником главы правительства), который заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, решивший противостоять России в феврале 2022 года, поступил «безответственно», сообщает 444.hu.

Балаж Орбан напомнил о венгерских событиях 1956 года. 23 октября венгры выступили против социалистических властей страны, через 12 дней восстание было подавлено советской армией.

«Учитывая 1956 год, мы бы, вероятно, не сделали того, что сделал президент Зеленский два с половиной года назад, поскольку это безответственно: он втянул свою страну в оборонительную войну. Столько людей погибли, столько территорий потеряно», — сказал советник.

Он назвал решение Зеленского «суверенным правом», но отметил, что Венгрия посоветовала бы Украине этого не делать с учетом того, что произошло в 1956 году.

Премьер ответил, что его советник выразился «двусмысленно, что в данном контексте является ошибкой». «Ведь наше общество строится на почве революции 1956 года, оно выросла из нее. <...> Вот почему венгерскую историю, священную и неприкосновенную для нас, не следует привлекать к дискуссии о войне и мире», — подчеркнул Виктор Орбан.

Помощник затем объяснил, что его слова были «неправильно истолкованы». Венгерский оппозиционный политик Петер Мадьяр призвал его уйти с поста.

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