В одном из агрогородков на продажу выставили сразу 11 домов 27.09.2024, 18:20

1,568

Реально ли в них жить — вопрос.

В агрогородке Майский в Чериковском районе через аукцион пытались продать сразу 11 домов. Все они принадлежат госпредприятию, следует из данных с сайта «Белюробеспечения», передает «Зеркало».

Аукционы по продаже 11 домов в агрогородке Майский Чериковского района прошли 26 сентября, но желающих приобрести хотя бы один из них не нашлось. Большинство зданий, которые пытались продать, требуют серьезного ремонта, а некоторые выглядят заброшенными и непригодными для проживания: окна разбиты или заколочены, сантехника сломана, разрушены печи.

Были среди них и два двухэтажных дома, которые внешне выглядят приемлемыми для жизни, однако внутри также требуют некоторого ремонта. Стартовая цена самого дорогого из них была установлена на уровне 20 400 рублей. Самый дешевый дом готовы были отдать за 7,9 тыс. рублей.

Все дома принадлежат госпредприятию «Чериковский жилкоммунхоз», которое занимается обеспечением населения горячей водой и отоплением. На всех объектах недвижимости есть обременение — арест, запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя. По какой причине было арестовано имущество, не уточняется.

По данным Чериковского райисполкома, в агрогородке Майский проживает 464 человека. Там есть два магазина, общественная баня, сельский клуб, почтовое и банковское отделение. «Агрогородок представлен разветвленной социальной инфраструктурой, предоставляющей населению широкий спектр услуг. Функционирует фельдшерско-акушерский пункт, в котором оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь населению агрогородка», — сообщают местные власти.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com