Belavia продает пассажирский самолет-«кочевник»
- 27.09.2024, 18:38
Названа стартовая цена.
Belavia выставила на торги свой последний пассажирский Bombardier. Стартовая цена торгов – Br2,92 млн. Информация о лоте размещена на электронной торговой площадке «ИПМ-Торги».
Самолету 25 лет, в последние 5 – он находился на хранении.
Прием заявок от потенциальных покупателей ведется до 24 октября.
Проведение торгов запланировано на 25 октября.
Чтобы принять участие в торгах, необходимо внести задаток в размере Br146 тыс.
Победитель, помимо суммы покупки лота, обязан выплатить Br500, а также 0,5% цены в качестве вознаграждения организатору торгов.
У самолета довольно интересная история. «Кочевник» успел полетать под флагами компаний из Франции, Германии, Канаты, США, прежде чем в феврале 2008-го попал в распоряжение Belavia. Белорусская компания эксплуатировала борт до 2018 года.