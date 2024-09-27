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Belavia продает пассажирский самолет-«кочевник»

  • 27.09.2024, 18:38
Belavia продает пассажирский самолет-«кочевник»

Названа стартовая цена.

Belavia выставила на торги свой последний пассажирский Bombardier. Стартовая цена торгов – Br2,92 млн. Информация о лоте размещена на электронной торговой площадке «ИПМ-Торги».

Самолету 25 лет, в последние 5 – он находился на хранении.

Прием заявок от потенциальных покупателей ведется до 24 октября.

Проведение торгов запланировано на 25 октября.

Чтобы принять участие в торгах, необходимо внести задаток в размере Br146 тыс.

Победитель, помимо суммы покупки лота, обязан выплатить Br500, а также 0,5% цены в качестве вознаграждения организатору торгов.

У самолета довольно интересная история. «Кочевник» успел полетать под флагами компаний из Франции, Германии, Канаты, США, прежде чем в феврале 2008-го попал в распоряжение Belavia. Белорусская компания эксплуатировала борт до 2018 года.

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