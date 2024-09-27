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Зеленский – Трампу: Надеюсь, у нас с вами сложатся более хорошие отношения, чем с Путиным

  • 27.09.2024, 18:46
Зеленский – Трампу: Надеюсь, у нас с вами сложатся более хорошие отношения, чем с Путиным

Президент Украины и кандидат в президенты США встретились в Нью-Йорке.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 сентября встретился в Нью-Йорке с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Трамп и Зеленский появились вместе в Trump Tower, сообщила The Guardian.

Трамп заявил, что большая честь видеть Зеленского, который «проходит через большое испытание».

«Мы обсудим это и посмотрим, к чему мы сможем прийти», – добавил американский политик.

Зеленский сказал, что у него и у Трампа есть «общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена», и что для него было важно встретиться с обоими кандидатами в президенты США, написала The Guardian.

Как указало СМИ, Трамп во время встречи отметил, что у него с Зеленским «очень хорошие отношения», как и с Владимиром Путиным.

Зеленский, комментируя слова кандидата в президенты США, выразил надежду, что у них будут лучшие отношения, чем между Путиным и Трампом.

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