Зеленский – Трампу: Надеюсь, у нас с вами сложатся более хорошие отношения, чем с Путиным
- 27.09.2024, 18:46
Президент Украины и кандидат в президенты США встретились в Нью-Йорке.
Президент Украины Владимир Зеленский 27 сентября встретился в Нью-Йорке с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.
Трамп и Зеленский появились вместе в Trump Tower, сообщила The Guardian.
Трамп заявил, что большая честь видеть Зеленского, который «проходит через большое испытание».
«Мы обсудим это и посмотрим, к чему мы сможем прийти», – добавил американский политик.
Зеленский сказал, что у него и у Трампа есть «общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена», и что для него было важно встретиться с обоими кандидатами в президенты США, написала The Guardian.
Как указало СМИ, Трамп во время встречи отметил, что у него с Зеленским «очень хорошие отношения», как и с Владимиром Путиным.
Зеленский, комментируя слова кандидата в президенты США, выразил надежду, что у них будут лучшие отношения, чем между Путиным и Трампом.