До +26°С прогнозируют в Беларуси 28 сентября 1 27.09.2024, 18:58

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Будет облачная с прояснениями погода.

Усиление ветра, дожди и грозы в отдельных районах ожидаются в Беларуси 28 сентября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Беларуси прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по юго-востоку пройдут дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, местами 15-18 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью плюс 12-18 градусов, максимальная днем — от 17 по северо-западу до 26 градусов по юго-востоку.

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