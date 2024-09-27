Под Борисовом 19-летняя мотоциклистка влетела в бордюр 13 27.09.2024, 19:25

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Она погибла от удара.

В Борисовском районе 19-летняя мотоциклистка погибла в ДТП, сообщили в УВД Миноблисполкома. По предварительным данным, она не справилась с управлением и ударилась головой в мотошлеме.

Авария случилась 27 сентября на трассе из бетонных плит под Борисовом около 16.44. Там 19-летняя девушка на мотоцикле Honda, по предварительным данным, ехала со стороны Жодино в направлении Борисова.

Как полагают в ГАИ, мотоциклистка неправильно выбрала безопасную скорость движения.

«Она не справилась с управлением и совершила наезд на бордюрный камень, в результате чего упала и ударилась о него головой», — рассказали в УВД.

Девушка была в мотошлеме. Она погибла на месте происшествия.

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