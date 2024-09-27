Вокруг церкви-крепости в Мурованке спилили все старые деревья 2 27.09.2024, 19:53

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Фотофакт.

Работы на территории кандидата в список Всемирного наследия ЮНЕСКО необратимо изменили его исторический ландшафт. О высоком статусе оборонного храма, которому в этом году исполняется ровно 500 лет, теперь можно забыть.

На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что вокруг церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Мураванке Щучинского района больше нет деревьев, которые раньше окружали ее со всех сторон. Видимо, это результат очередного этапа реставрации памятника архитектуры, передает «Наша Нiва».

Реставрация церкви к знаменательной дате началась в конце 2022 года. На это было выделено около миллиона рублей из Специального фонда президента по поддержке культуры и искусства.

Церковь относится к числу немногих храмов в стиле белорусской готики, в которых уже чувствуется влияние ренессансной архитектуры.

Известно, что ее построили между 1516 и 1524 годами. Однако найденное в ней древнее захоронение датируется 1469 годом. Возможно, что первая церковь появилась здесь ещё в XV веке, но была деревянной, а на ее месте позже построили каменный храм. Считается, что основателем каменного храма был крупный землевладелец Шымко Мацкавич, занимавший высокие посты в Великом княжестве Литовском. Его имя зафиксировано на фрагменте одной из плит, которая хранится в экспозиции внутри храма.

Во время опасности церковь могла использоваться как крепость. В ее стенах сохранились бойницы для ведения боя из луков или арбалетов, а единственный вход закрывался тяжелой герсой, которая опускалась на цепях из специальной ниши. Во время бесконечных конфликтов XVII-XVIII веков храм несколько раз обстреливали вражеские армии, но нет свидетельств того, что его использовали для настоящей обороны.

В 1891 году храм подвергся значительной перестройке: был пристроен притвор, увеличена высота башен, понижен кровельный покат, замурована часть бойниц и разобрана часть лестниц.

За пять столетий своего существования храм был православным, униатским, католическим. В советское время он четыре десятилетия служил зернохранилищем, и только в 1990 году его снова вернули православным. Именно тогда в последний раз проводились масштабные ремонтные работы.

По заказу отдела культуры Гродненского облисполкома в 1986 году был разработан проект реставрации храма, состоящий из нескольких томов. Однако до наших дней сохранились только отдельные листы в архиве.

В 2021 году приход заказал новые технические заключения для подготовки научно обоснованной программы работ. По словам научного руководителя объекта Елены Счастной из института «Гродногражданпроект», прежде чем приступить к реставрации, были проведены необходимые научные исследования, намечена концепция текущего ремонта храма и подготовлена программа работ, согласованная с Министерством культуры.

Поскольку объект имеет статус ценности 0-й категории и предложен к включению в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе номинации «Культовые оборонные сооружения в Беларуси, Польше и Литве», методика проведения ремонтно-реставрационных работ на подобных памятниках архитектуры также должна соответствовать международным нормам.

Однако работы не соответствуют даже национальному законодательству.

Согласно Кодексу о культуре, разработка проектной документации, реализация которой может повлиять на недвижимые памятники архитектуры, без проекта зон охраны запрещена.

Именно в этом документе должно быть прописано, что можно делать с окружающим ландшафтом, в том числе с деревьями на кладбище, а что нельзя. Однако в белорусских базах нормативных актов такого документа не найдено. Возможно, его просто не существует, либо он ещё не прошел всю процедуру утверждения.

Работы на церкви выполнялись как текущий ремонт, для которого проект не требуется, поэтому и проект зон охраны не был обязательным. Как и для того, чтобы спилить деревья — достаточно разрешения местных властей.

Однако на фотографиях видно, что вокруг церкви заливаются фундаменты для бутационной ограды — и это уже никакой не текущий ремонт, а новое строительство или реконструкция. Для их проведения сначала должны быть утверждены зоны охраны.

Очень странно, что для одной из немногих историко-культурных ценностей 0-й категории до сих пор нет нормальных регламентов по охране.

Спиленные деревья, которые, кажется, были срублены «по закону», могут дорого обойтись в стремлении продвинуть объект в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на то, что номинация «Культовые оборонные сооружения в Беларуси, Польше и Литве» была внесена в Предварительный список ещё в 2004 году, за все эти годы никакой работы в этом направлении не велось.

Только в конце 2023 года в Министерстве культуры Беларуси состоялось заседание межведомственной рабочей группы по подготовке номинационных досье по номинациям «Коложская (Борисоглебская) церковь в г. Гродно как пример гродненской архитектурной школы» и «Культовые сооружения оборонного типа в д. Мураванка, в д. Сынковичи и аг. Камаи». Но из названия номинации исчезли Литва и Польша, где находятся аналогичные объекты, построенные в стиле «белорусской готики», видимо, из-за того, что режим Лукашенко считает эти страны враждебными.

Радикальное изменение ландшафта не приветствуется Комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Спиленные деревья вокруг церкви в Мураванке могут стать серьезной причиной для отказа в присвоении ей такого статуса.

В 2009 году из списка ЮНЕСКО была исключена Дрезденская долина Эльбы, признанная Всемирным наследием в 2006 году. Причиной исключения стало всего лишь строительство моста, который, по мнению Комитета, «разрушил культурный ландшафт».

В том, что деревья вокруг церкви в Мураванке были ее традиционным ландшафтом, можно убедиться по фотографиям начала XX века. На них храм-крепость окружен высокими деревьями, что создавало ощущение уединенного уголка среди возделанных полей.

Вряд ли это необдуманное спиливание деревьев удастся оправдать тем, что восстанавливался облик храма времен его оборонного назначения — ЮНЕСКО не требует ничего подобного, а мы ничего не знаем о ландшафте вокруг храма в те времена. Там, где начинается фантазия и самодеятельность, заканчивается научная реставрация и надежда на очередной белорусский памятник в списке Всемирного наследия.

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