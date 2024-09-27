В ВСУ служат 68 тысяч женщин 27.09.2024, 20:00

Примерно пять тысяч находятся непосредственно в зоне боевых действий.

Общая численность женщин в Вооруженных силах Украины составляет 68 тысяч, более 48 тысяч из них являются военнослужащими.

Об этом рассказала государственный секретарь Министерства обороны Украины Людмила Дараган на международном семинаре по вопросам гендерного равенства.

Так, она рассказала, что общая численность женщин в Вооруженных силах Украины — 68 тысяч, из них военнослужащих — более 48 тысяч. Непосредственно в зоне боевых действий находятся примерно 5 тысяч военнослужащих.

«Сегодня женщины везде — держат тыл, работают на тяжелых должностях, воюют в рядах ВСУ. Они доказывают, что оценивать людей нужно по их возможностям, эффективности и уму, а не по полу», - отметила Дараган.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com