Универмаги Минска объявили серьезные скидки в последние выходные сентября

Универмаги Минска объявили серьезные скидки в последние выходные сентября4
- 27.09.2024, 20:04
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Выгода в некоторых магазинах составит до 80%.
Столичная торговля постоянно предлагает покупателям хорошие скидки на товары. Предстоящие выходные не стали исключением.
ЦУМ
В Центральном универмаге с пятницы по воскресенье, 27–29 сентября, минчан ожидает акция «Фейерверк скидок».
Сэкономить можно от 15 до 70% при покупке непродовольственных товаров стоимостью от Br7, а также до 10% – приобретая крупногабаритную бытовую технику.
ГУМ
В этом магазине Минска в выходные можно будет с выгодой купить товары к школе – скидки до 35%
Серьезное снижение цен до 55% будет доступно тем, кто приобретет промтовары, стоимость которых начинается от Br7.
ТД «На Немиге» и универмаг «Беларусь»
Каждый день в течение месяца в этих магазинах действуют скидки от 5 до 80% на различные категории товаров.
ТЦ «Кiрмаш»
На выходные об акциях объявил и этот торговый центр.
Вот на чем можно сэкономить. Снижение цен следующее:
на женскую одежду – до 55%
на ювелирные изделия, парфюмерию и косметику – до 50%
на обувь и часы – до 40%
на мужскую одежду, галантерею, товары для дома, домашний текстиль и керамику – до 35%
на белье, чулочно-носочные изделия и мебель – до 30%
на товарах для детей – до 15%.