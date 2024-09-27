Универмаги Минска объявили серьезные скидки в последние выходные сентября 4 27.09.2024, 20:04

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Выгода в некоторых магазинах составит до 80%.

Столичная торговля постоянно предлагает покупателям хорошие скидки на товары. Предстоящие выходные не стали исключением.

ЦУМ

В Центральном универмаге с пятницы по воскресенье, 27–29 сентября, минчан ожидает акция «Фейерверк скидок».

Сэкономить можно от 15 до 70% при покупке непродовольственных товаров стоимостью от Br7, а также до 10% – приобретая крупногабаритную бытовую технику.

ГУМ

В этом магазине Минска в выходные можно будет с выгодой купить товары к школе – скидки до 35%

Серьезное снижение цен до 55% будет доступно тем, кто приобретет промтовары, стоимость которых начинается от Br7.

ТД «На Немиге» и универмаг «Беларусь»

Каждый день в течение месяца в этих магазинах действуют скидки от 5 до 80% на различные категории товаров.

ТЦ «Кiрмаш»

На выходные об акциях объявил и этот торговый центр.

Вот на чем можно сэкономить. Снижение цен следующее:

на женскую одежду – до 55%

на ювелирные изделия, парфюмерию и косметику – до 50%

на обувь и часы – до 40%

на мужскую одежду, галантерею, товары для дома, домашний текстиль и керамику – до 35%

на белье, чулочно-носочные изделия и мебель – до 30%

на товарах для детей – до 15%.

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