закрыть
27 сентября 2024, пятница, 21:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Универмаги Минска объявили серьезные скидки в последние выходные сентября

4
  • 27.09.2024, 20:04
  • 1,634
Универмаги Минска объявили серьезные скидки в последние выходные сентября

Выгода в некоторых магазинах составит до 80%.

Столичная торговля постоянно предлагает покупателям хорошие скидки на товары. Предстоящие выходные не стали исключением.

ЦУМ

В Центральном универмаге с пятницы по воскресенье, 27–29 сентября, минчан ожидает акция «Фейерверк скидок».

Сэкономить можно от 15 до 70% при покупке непродовольственных товаров стоимостью от Br7, а также до 10% – приобретая крупногабаритную бытовую технику.

ГУМ

В этом магазине Минска в выходные можно будет с выгодой купить товары к школе – скидки до 35%

Серьезное снижение цен до 55% будет доступно тем, кто приобретет промтовары, стоимость которых начинается от Br7.

ТД «На Немиге» и универмаг «Беларусь»

Каждый день в течение месяца в этих магазинах действуют скидки от 5 до 80% на различные категории товаров.

ТЦ «Кiрмаш»

На выходные об акциях объявил и этот торговый центр.

Вот на чем можно сэкономить. Снижение цен следующее:

на женскую одежду – до 55%

на ювелирные изделия, парфюмерию и косметику – до 50%

на обувь и часы – до 40%

на мужскую одежду, галантерею, товары для дома, домашний текстиль и керамику – до 35%

на белье, чулочно-носочные изделия и мебель – до 30%

на товарах для детей – до 15%.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников