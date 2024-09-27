Зеленский объяснил важность встреч с Харрис и Трампом

Зеленский объяснил важность встреч с Харрис и Трампом1
- 27.09.2024, 20:22
Президент Украины надеется, что поддержка Киева Вашингтоном будет непоколебимой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с кандидатом-республиканцем в лидеры США Дональдом Трампом, что счел нужным увидеться с обоими — им и демократкой Камалой Харрис из-за того, что «не известно, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов».
Об этом сообщает «Лига».
По словам Зеленского, лидером США может стать кто угодно, а Украина, в свою очередь, надеется получить поддержку следующего президента. Поэтому, сказал он, важно строить отношения с обоими кандидатами уже сейчас.
«Я думаю, у нас — общая точка зрения, что войну в Украине нужно остановить, и Путин не может победить. Украина должна победить», - отметил Зеленский.