Зеленский объяснил важность встреч с Харрис и Трампом 1 27.09.2024, 20:22

Владимир Зеленский

Президент Украины надеется, что поддержка Киева Вашингтоном будет непоколебимой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с кандидатом-республиканцем в лидеры США Дональдом Трампом, что счел нужным увидеться с обоими — им и демократкой Камалой Харрис из-за того, что «не известно, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов».

Об этом сообщает «Лига».

По словам Зеленского, лидером США может стать кто угодно, а Украина, в свою очередь, надеется получить поддержку следующего президента. Поэтому, сказал он, важно строить отношения с обоими кандидатами уже сейчас.

«Я думаю, у нас — общая точка зрения, что войну в Украине нужно остановить, и Путин не может победить. Украина должна победить», - отметил Зеленский.

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