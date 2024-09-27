Зеленский: Украина до ноября может остановить Путина 27.09.2024, 20:49

Украинские защитники попытаются сделать это на поле боя.

Украина может остановить российского диктатора Владимира Путина уже до ноября. Украинские защитники попытаются сделать это на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

«Мы понимаем, что до ноября мы можем остановить Путина. Мы должны это сделать, мы попробуем – на поле боя с нашими героическими воинами, но мы понимаем, что после ноября нам придется решать», - отметил украинский президент в начале встречи.

По его словам, Украина рассчитывает, что сила США останется мощной.

Также Зеленский уже по итогам переговоров с Трампом отметил, что представил ему план победы.

Стоит заметить, что в ноябре в США пройдут президентские выборы. Главными кандидатами на пост президента являются Дональд Трамп и Камала Харрис.

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