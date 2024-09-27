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Зеленский: Украина до ноября может остановить Путина

  • 27.09.2024, 20:49
Зеленский: Украина до ноября может остановить Путина

Украинские защитники попытаются сделать это на поле боя.

Украина может остановить российского диктатора Владимира Путина уже до ноября. Украинские защитники попытаются сделать это на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

«Мы понимаем, что до ноября мы можем остановить Путина. Мы должны это сделать, мы попробуем – на поле боя с нашими героическими воинами, но мы понимаем, что после ноября нам придется решать», - отметил украинский президент в начале встречи.

По его словам, Украина рассчитывает, что сила США останется мощной.

Также Зеленский уже по итогам переговоров с Трампом отметил, что представил ему план победы.

Стоит заметить, что в ноябре в США пройдут президентские выборы. Главными кандидатами на пост президента являются Дональд Трамп и Камала Харрис.

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