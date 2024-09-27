Квартет гомельчан ходил по городу и грабил кофейные автоматы
- 27.09.2024, 21:03
Что было дальше.
Четверо гомельчан взламывали кофейные автоматы и забирали оттуда деньги. Квартет задержан, возбуждено уголовное дело за кражу, сообщает телеграм-канал Комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского горисполкома «Территория сотрудничества».
Двое работающих и двое учащихся гомельчан «нападали» на кофейные автоматы, вскрывали их и похищали оттуда деньги. Теперь они должны не только вернуть украденные деньги, но еще и возместить суммы за поврежденные автоматы.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже, а квартет отправлен в изолятор временного содержания.