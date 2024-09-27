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Квартет гомельчан ходил по городу и грабил кофейные автоматы

  • 27.09.2024, 21:03
Квартет гомельчан ходил по городу и грабил кофейные автоматы

Что было дальше.

Четверо гомельчан взламывали кофейные автоматы и забирали оттуда деньги. Квартет задержан, возбуждено уголовное дело за кражу, сообщает телеграм-канал Комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского горисполкома «Территория сотрудничества».

Двое работающих и двое учащихся гомельчан «нападали» на кофейные автоматы, вскрывали их и похищали оттуда деньги. Теперь они должны не только вернуть украденные деньги, но еще и возместить суммы за поврежденные автоматы.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже, а квартет отправлен в изолятор временного содержания.

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