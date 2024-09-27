В небе под Ивьем заметили необычное природное явление
- 27.09.2024, 21:27
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Фотофакт.
Такое вы могли никогда не видеть. Читатель Александр прислал Onlíner фотографии, сделанные сегодня недалеко от Ивья. Более точные координаты — деревня Лаздуны в Ивьевском районе Гродненской области.
По словам читателя, он заметил такую картину в небе сегодня в 17:46.
— Все длилось около трех минут, и к 17:49 это «НЛО» исчезло, — отметил Александр.
А потом все выглядело так, как будто ничего и не было.
Александр предположил, что это могла быть «огненная радуга» — один из видов гало.