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В небе под Ивьем заметили необычное природное явление

  • 27.09.2024, 21:27
  • 2,850
В небе под Ивьем заметили необычное природное явление

Фотофакт.

Такое вы могли никогда не видеть. Читатель Александр прислал Onlíner фотографии, сделанные сегодня недалеко от Ивья. Более точные координаты — деревня Лаздуны в Ивьевском районе Гродненской области.

По словам читателя, он заметил такую картину в небе сегодня в 17:46.

— Все длилось около трех минут, и к 17:49 это «НЛО» исчезло, — отметил Александр.

А потом все выглядело так, как будто ничего и не было.

Александр предположил, что это могла быть «огненная радуга» — один из видов гало.

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