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Трамп принял приглашение Зеленского приехать в Украину

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  • 27.09.2024, 21:35
  • 2,528
Трамп принял приглашение Зеленского приехать в Украину

Кандидат в президенты США заявил, что Украина – прекрасная страна.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Украину кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Тот ответил, что приедет.

Видео разговора Трампа и Зеленского опубликовал телеканал Fox News в пятницу, 27 сентября.

В частности, сначала Трамп рассказал журналистам, что в Украине «слишком много людей погибли» и «слишком много красивых городов разрушены». Также он заявил, что видел ранее украинские города и они очень красивые.

«Я не знаю, можно ли их отстроить такими, какими они были, это невозможно», — добавил экс-президент США.

После этого Зеленский сказал, что Трамп должен приехать в Украину.

Тот вместо этого ответил: «Я приеду. Это прекрасная страна, прекрасная погода, прекрасное все… Но мы должны это закончить».

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