закрыть
27 сентября 2024, пятница, 23:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске подросток устроил гонки с ГАИ

1
  • 27.09.2024, 21:42
  • 2,748
В Минске подросток устроил гонки с ГАИ

Видео.

Вечером 15-летний минчанин попытался скрыться от ГАИ на автомобиле. Об этом сообщают правоохранители.

«26 сентября в 02:29 на автодороге Н-9033, недалеко от поселка Юбилейный, сотрудники дорожно-патрульной службы ГАИ Минского РУВД заметили автомобиль Mazda, который игнорировал требования остановиться. Водитель, не желая подчиниться, увеличил скорость и попытался скрыться», – сообщили в ГАИ.

Однако 23-летний водитель автомобиля МАЗ, увидев преследование, проявил гражданскую позицию и перекрыл дорогу, тем самым исключив возможность дальнейшего движения для нарушителя. После этого сотрудники ГАИ смогли остановить Mazda и задержать его водителя.

В ходе разбирательства выяснилось, что за рулем находился 15-летний минчанин, не имеющий прав на управление транспортными средствами. Кроме того, он подверг опасности не только себя, но и пятерых пассажиров, среди которых были несовершеннолетние. Друзья активно поддерживали горе-водителя, не осознавая всей серьезности ситуации.

Автомобиль был изъят и доставлен на охраняемую стоянку, а его водитель отстранен от управления. В рамках расследования сотрудники органов внутренних дел также оценят роль родителей в воспитании несовершеннолетнего нарушителя.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников