В Минске подросток устроил гонки с ГАИ 1 27.09.2024, 21:42

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Вечером 15-летний минчанин попытался скрыться от ГАИ на автомобиле. Об этом сообщают правоохранители.

«26 сентября в 02:29 на автодороге Н-9033, недалеко от поселка Юбилейный, сотрудники дорожно-патрульной службы ГАИ Минского РУВД заметили автомобиль Mazda, который игнорировал требования остановиться. Водитель, не желая подчиниться, увеличил скорость и попытался скрыться», – сообщили в ГАИ.

Однако 23-летний водитель автомобиля МАЗ, увидев преследование, проявил гражданскую позицию и перекрыл дорогу, тем самым исключив возможность дальнейшего движения для нарушителя. После этого сотрудники ГАИ смогли остановить Mazda и задержать его водителя.

В ходе разбирательства выяснилось, что за рулем находился 15-летний минчанин, не имеющий прав на управление транспортными средствами. Кроме того, он подверг опасности не только себя, но и пятерых пассажиров, среди которых были несовершеннолетние. Друзья активно поддерживали горе-водителя, не осознавая всей серьезности ситуации.

Автомобиль был изъят и доставлен на охраняемую стоянку, а его водитель отстранен от управления. В рамках расследования сотрудники органов внутренних дел также оценят роль родителей в воспитании несовершеннолетнего нарушителя.

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