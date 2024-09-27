Экс-тренер БАТЭ возглавил дубль краковской «Вислы»
- 27.09.2024, 22:04
Он работает в этом клубе с 2023 года.
Новым главным тренером резервной команды краковского футбольного клуба «Висла» (Польша, Д3) стал 39-летний белорусский специалист Александр Михайлов, сообщает пресс-служба клуба.
Михайлов работает в этом клубе с 2023 года. Специалист входил в тренерский штаб дубля, выступавший в Д4. На посту главного тренера он заменил Бартоша Бонка.
Команда после 9 матчей занимает 10-е место, имея 13 очков.
Кстати, в основной команде краковской «Вислы» играет белорусский голкипер Антон Чичкан. А в тренерском штабе резервной команды тренером вратарей работает Сергей Михайлов.
Александр Михайлов в Беларуси возглавлял дубль БАТЭ. В начале сезона-2022 он был главным тренером основной команды. После этого некоторое время работал в тренерском штабе юношеской сборной Беларуси (до 19 лет).