Экс-тренер БАТЭ возглавил дубль краковской «Вислы» 27.09.2024, 22:04

Александр Михайлов

Он работает в этом клубе с 2023 года.

Новым главным тренером резервной команды краковского футбольного клуба «Висла» (Польша, Д3) стал 39-летний белорусский специалист Александр Михайлов, сообщает пресс-служба клуба.

Михайлов работает в этом клубе с 2023 года. Специалист входил в тренерский штаб дубля, выступавший в Д4. На посту главного тренера он заменил Бартоша Бонка.

Команда после 9 матчей занимает 10-е место, имея 13 очков.

Кстати, в основной команде краковской «Вислы» играет белорусский голкипер Антон Чичкан. А в тренерском штабе резервной команды тренером вратарей работает Сергей Михайлов.

Александр Михайлов в Беларуси возглавлял дубль БАТЭ. В начале сезона-2022 он был главным тренером основной команды. После этого некоторое время работал в тренерском штабе юношеской сборной Беларуси (до 19 лет).

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