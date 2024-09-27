закрыть
27 сентября 2024, пятница, 23:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Новый премьер Японии — кто он?

1
  • Василий Головнин
  • 27.09.2024, 22:08
  • 1,464
Новый премьер Японии — кто он?
Сигэру Исиба

Сигэру Исиба — неудобный правдоруб с репутацией чудака.

Новым председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) и, следовательно, следующим премьер-министром страны сегодня избран 67-летний Сигэру Исиба – человек с репутацией неудобного правдоруба и вообще странноватого чудика, который, например, с удовольствием появляется на публике в забавных костюмах персонажей популярных комиксов и помешан на склеивании моделей боевых кораблей и самолетов. При этом по популярности среди пресловутого простого народа он серьезно опережает других боссов правящей партии.

Исиба родился в Токио, но еще младенцем его перевезли в далекую от столицы сельскохозяйственную префектуру Тоттори, губернатором которой был его отец. Видимо в силу этого новый японский лидер остро ощущает себя человеком слегка дискриминируемой глубинки. Один из его коньков – разговоры о необходимости разгрузить район Большого Токио, добиться, чтобы люди оттуда переселялись в благословенную провинцию с более спокойным ритмом жизни. Это, мол, будет способствовать деторождению в стране, теряющей свое население.

Исиба закончил юрфак престижного частного Университета Кэйо, стал делать карьеру в солидном банке «Мицуи», и тут в его жизни произошел крутой поворот. Умер отец, который к тому времени стал очень важной шишкой в ЛДП и даже побывал на посту министра. После этого один из боссов правящей партии прямым текстом приказал Исибе продолжить дело родителя и унаследовать его избирательных участок в Тоттори, откуда наш герой с тех пор регулярно проходит в парламент.

В правящей ЛДП Исиба быстро выдвинулся на первый план, два раза занимал пост главы оборонного ведомства, был министром сельского хозяйства. С 2008 года выдвигал свою кандидатуру на выборах лидера партии и до сегодняшнего дня четыре раза проигрывал. Верхушка либерал-демократов считает его странноватым и неотесанным человеком, который может вслух произнести то, что говорить не принято. Например, напомнить о закулисных схемах принятия решений, о сговорах между боссами и т. д. Но это же вызывает симпатии в широких народных массах – участники опросов общественного мнения почти неизменно ставят его на первое место в списке политиков, которым доверяют.

Исиба – сторонник жесткой внешней и военной политики. Он говорил о том, что Токио имеет право превентивного удара по Северной Корее, если она станет реально угрожать безопасности Японии. Исиба неоднократно выступал за создание потенциала, позволяющего «в случае чего» быстро создать ядерное оружие. В этом году перед выборами лидера ЛДП Исиба активно агитировал за создание «азиатского НАТО». Ранее рассуждал и о потенциальных выгодах обязательного призыва в армию, чтобы обучать молодежь военному делу. Однако в отличие от некоторых соратников по партии он называл глупостью решение Токио развязать в 1941 году войну на Тихом океане.

При этом Исиба остается чудаком – он, например, открыто говорит о своей вере в НЛО. Его дом и служебный кабинет уставлены сложнейшими моделями линкоров, эсминцев и истребителей, паровозов и автомобилей, которые он сам старательно склеивает. На посту министра обороны Исиба перед встречей в Токио с тогдашним российским коллегой Сергеем Ивановым не спал две ночи, чтобы успеть смастерить ему подарок — точную копию авианосного крейсера «Адмирал Кузнецов». Есть и еще слегка необычный для японского политика факт: новый лидер Японии – христианин-протестант. Он был крещен в 18 лет своей матерью-христианкой, однако без помех посещает буддистские храмы и святилища национальной религии синто. Впрочем, такая веротерпимость типична для японцев.

Со своей женой Ёсико сочетался браком еще в университете – он увидел ее в библиотеке и, говорят, влюбился с первого взгляда. У них две дочери. Кстати, Исиба не отвергает однополые браки и допускает появление женщины-императрицы, что остается табу для многих японских либерал-демократов. На пост премьер-министра он будет избран 1 октября в парламенте, где ЛДП имеет большинство. В Россию Исибе въезд запрещен — он внесён в соответствующий санкционный список.

Василий Головнин, telegram

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников