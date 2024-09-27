Новый премьер Японии — кто он? 1 Василий Головнин

27.09.2024, 22:08

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Сигэру Исиба

Сигэру Исиба — неудобный правдоруб с репутацией чудака.

Новым председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) и, следовательно, следующим премьер-министром страны сегодня избран 67-летний Сигэру Исиба – человек с репутацией неудобного правдоруба и вообще странноватого чудика, который, например, с удовольствием появляется на публике в забавных костюмах персонажей популярных комиксов и помешан на склеивании моделей боевых кораблей и самолетов. При этом по популярности среди пресловутого простого народа он серьезно опережает других боссов правящей партии.

Исиба родился в Токио, но еще младенцем его перевезли в далекую от столицы сельскохозяйственную префектуру Тоттори, губернатором которой был его отец. Видимо в силу этого новый японский лидер остро ощущает себя человеком слегка дискриминируемой глубинки. Один из его коньков – разговоры о необходимости разгрузить район Большого Токио, добиться, чтобы люди оттуда переселялись в благословенную провинцию с более спокойным ритмом жизни. Это, мол, будет способствовать деторождению в стране, теряющей свое население.

Исиба закончил юрфак престижного частного Университета Кэйо, стал делать карьеру в солидном банке «Мицуи», и тут в его жизни произошел крутой поворот. Умер отец, который к тому времени стал очень важной шишкой в ЛДП и даже побывал на посту министра. После этого один из боссов правящей партии прямым текстом приказал Исибе продолжить дело родителя и унаследовать его избирательных участок в Тоттори, откуда наш герой с тех пор регулярно проходит в парламент.

В правящей ЛДП Исиба быстро выдвинулся на первый план, два раза занимал пост главы оборонного ведомства, был министром сельского хозяйства. С 2008 года выдвигал свою кандидатуру на выборах лидера партии и до сегодняшнего дня четыре раза проигрывал. Верхушка либерал-демократов считает его странноватым и неотесанным человеком, который может вслух произнести то, что говорить не принято. Например, напомнить о закулисных схемах принятия решений, о сговорах между боссами и т. д. Но это же вызывает симпатии в широких народных массах – участники опросов общественного мнения почти неизменно ставят его на первое место в списке политиков, которым доверяют.

Исиба – сторонник жесткой внешней и военной политики. Он говорил о том, что Токио имеет право превентивного удара по Северной Корее, если она станет реально угрожать безопасности Японии. Исиба неоднократно выступал за создание потенциала, позволяющего «в случае чего» быстро создать ядерное оружие. В этом году перед выборами лидера ЛДП Исиба активно агитировал за создание «азиатского НАТО». Ранее рассуждал и о потенциальных выгодах обязательного призыва в армию, чтобы обучать молодежь военному делу. Однако в отличие от некоторых соратников по партии он называл глупостью решение Токио развязать в 1941 году войну на Тихом океане.

При этом Исиба остается чудаком – он, например, открыто говорит о своей вере в НЛО. Его дом и служебный кабинет уставлены сложнейшими моделями линкоров, эсминцев и истребителей, паровозов и автомобилей, которые он сам старательно склеивает. На посту министра обороны Исиба перед встречей в Токио с тогдашним российским коллегой Сергеем Ивановым не спал две ночи, чтобы успеть смастерить ему подарок — точную копию авианосного крейсера «Адмирал Кузнецов». Есть и еще слегка необычный для японского политика факт: новый лидер Японии – христианин-протестант. Он был крещен в 18 лет своей матерью-христианкой, однако без помех посещает буддистские храмы и святилища национальной религии синто. Впрочем, такая веротерпимость типична для японцев.

Со своей женой Ёсико сочетался браком еще в университете – он увидел ее в библиотеке и, говорят, влюбился с первого взгляда. У них две дочери. Кстати, Исиба не отвергает однополые браки и допускает появление женщины-императрицы, что остается табу для многих японских либерал-демократов. На пост премьер-министра он будет избран 1 октября в парламенте, где ЛДП имеет большинство. В Россию Исибе въезд запрещен — он внесён в соответствующий санкционный список.

Василий Головнин, telegram

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