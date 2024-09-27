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Число пользователей Starlink превысило четыре миллиона

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  • 27.09.2024, 22:25
Число пользователей Starlink превысило четыре миллиона

Ожидается, что к концу года доход компании составит около $6,6 миллиарда.

Компания SpaceX сообщила, что количество пользователей ее спутникового интернет-сервиса Starlink превысило 4 миллиона.

Это стало возможным благодаря тому, что за последние несколько месяцев сеть привлекла еще один миллион абонентов, начиная с мая этого года.

Starlink активно развивается. От тестового запуска в октябре 2020 года она достигла первого миллиона пользователей в декабре 2022 года. Уже к сентябрю 2023 года их количество составило 2 миллиона, а в мае этого года — 3 миллиона. Сегодня Starlink предоставляет услуги через почти 6 000 спутников, охватывающих более 100 стран и регионов, обеспечивая доступ в интернет как частным лицам, так и крупным компаниям.

Ожидается, что к концу года доход Starlink составит около $6,6 миллиарда, что значительно превышает предыдущие показатели, когда компания зарабатывала около $1,4 миллиарда два года назад.

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