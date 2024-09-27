Зеленский завершил свой визит в США 27.09.2024, 22:33

Владимир Зеленски

Президент Украины представил «план победы» Байдену, Харрис и Трампу.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 сентября завершил свой визит в США. Об этом сообщила в Facebook посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

«Как и планировали, президент Владимир Зеленский завершил насыщенный визит в США в Нью-Йорке, где он встретился с 45-м президентом США Дональдом Трампом, которому представил план победы, и обсудил много вопросов», – написала Маркарова.

Посол добавила, что Украина продолжает усиливать двухпартийную поддержку со стратегическими партнерами – США – и благодарна американскому народу за помощь.

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