Швейцария изменит границу с Италией и Францией 1 27.09.2024, 23:42

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Из-за таяния ледников.

Швейцария откорректирует свою границу с Италией в районе знаменитого курорта Церматт, а в кантоне Женева необходимо несколько скорректировать границу с Францией.

Об этом сообщило швейцарское издание Blick.

Причиной корректировок вдоль границы с Италией является таяние ледников. Значительные участки в районе Церматта определяются водоразделом или линиями хребтов ледников. Поскольку ледники тают, эти образования меняются.

Швейцария и Италия согласовали соглашение о корректировке границы в мае 2023 года в соответствии с экономическими интересами обеих сторон.

Поскольку речь идет о незначительных изменениях, Федеральный совет Швейцарии может заключать соглашения самостоятельно, и он дал разрешение на подписание соглашения о корректировке границы. Италия еще должна официально одобрить изменения.

Курорт Церматт вокруг вершины Маттергорн каждый сезон привлекает сотни тысяч туристов, в прошлом году туристы провели там всего 2,7 миллиона ночей. Более половины гостей приехали из-за пределов Швейцарии.

Между тем, около 50 километров из 103-километровой границы между кантоном Женева и Францией проходят через водоемы. Здесь корректировка необходима в связи с ренатурализацией рек.

Корректировка также необходима между муниципалитетами Перли-Серту и Бардоннекс. Причиной этого является прокладка пути для новой трансграничной трамвайной линии.

Совместная французско-швейцарская комиссия подготовила три соглашения о демаркации границы в трех женевских регионах. Международное право предусматривает возможность обмена равноценными территориями в случае изменения границ.

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