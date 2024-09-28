Трамп после встречи с Зеленским: Мы оба хотим справедливого соглашения по завершению войны 28.09.2024, 1:01

Дональд Трамп

Кандидат в президенты США заявил, что он «многое узнал».

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским ответил, изменил ли он взгляд на то, как должна завершиться война России против Украины.

Видео разговора обнародовал Fox News.

«Я многое узнал… Мы оба хотим справедливой сделки. Она будет справедливой, я думаю, это произойдет в подходящее время. Это должно закончиться. Президент хочет это остановить и, я уверен, [российский диктатор Владимир] Путин хочет это остановить. Это хорошая комбинация», — сказал Трамп.

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