В Турции приговорили к 865 годам тюрьмы застройщика, чье здание не выдержало землетрясение 28.09.2024, 3:33

Приговор стал рекордным наказанием среди всех вердиктов для застройщиков и подрядчиков.

В Турции символически приговорили к 62 пожизненным срокам лишения свободы одного из застройщиков, чьи здания полностью разрушились во время катастрофического землетрясения в начале 2023 года.

Об этом сообщает портал Haberler.

Приговор для строительного подрядчика Хасана Альпаргюна, ответственного за один из жилых комплексов в городе Адана – 62 пожизненных срока, или 865 лет лишения свободы – стал рекордным наказанием среди всех вердиктов для застройщиков и подрядчиков по итогам катастрофического землетрясения. Его осудили по обвинению о «причинении смерти и ранения многих людей с умыслом».

В ЖК Alpargün Apartment, за строительство которого он отвечал, погибли 96 человек.

Сам он на момент землетрясения был на оккупированной части Кипра, «Турецкой Республике Северного Кипра», государственость которой признает только Турция. Его арестовали и вернули в Турцию.

Следствие утверждает, что он оттуда пытался вывести из Турции около 2 млн долларов и хотел в дальнейшем купить жилье на Кипре.

На суде Альпаргюн настаивал, что провел все необходимые исследования местности перед строительством, в проекте были учтены требования регуляторного документа по сейсмической устойчивости от 1975 года и здание не содержало некачественных материалов.

Он приводил в качестве аргумента в свою защиту то, что жилой комплекс пережил землетрясение 1998 года без повреждений, после этого его дополнительно модернизовали, а последнее землетрясение оказалось стихией непреодолимой силы. 73-летний Альпаргюн просил принять во внимание его возраст и онкологическое заболевание, и убеждал, что его поездка на север Кипра была стечением обстоятельств, а не бегством.

Напомним, 6 февраля юго-восток Турции и прилегающие районы Сирии всколыхнули два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подтвержденное количество погибших в результате разрушений в обеих странах превысило 50 тысяч человек. После того произошло еще три значительных землетрясения, которые тоже вызвали разрушения зданий и смерти около десятка людей.

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