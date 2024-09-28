Российского пропагандиста атаковали FPV-дронами в Курской области 28.09.2024, 8:03

Били трижды.

Украинские FPV-дроны трижды атаковали машину российского военкора Владимира Романова в Курской области. Военкор сидел в машине и слышал, как над кабиной проносятся беспилотники со взрывчаткой, которые достали до него неподалеку от линии боев. О деталях атаки Z-пропагандист рассказал в Telegram-канале, передает «Фокус».

Свои впечатления от встречи с беспилотниками ВСУ Романов опубликовал вечером 27 сентября. По его словам, воздушная атака состоялась возле села Кульбаки в Глушковском районе Курской области. Военкор уверяет, что атак было три и во всех случаях был промах. На видео, которым россиянин иллюстрировал свое приключение, видим, что нападение FPV-дронов состоялось ночью. Слышно жужжание мотора, когда над кабиной стремительно проносится беспилотник. Тем временем автомобиль едет по сельской дороге, петляя чуть ли не до обочины.

На карте проекта DeepState можно отыскать село Кульбаки, возле которого атаковали Z-пропагандиста. Село расположено на расстоянии 8-10 км от линии боев восточнее Медвежьего и западнее Веселовки.

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