Под Часовым Яром ВСУ окружили и эпично разгромили группу войск РФ
- 28.09.2024, 8:16
Опубликовано последнее аудиосообщение оккупантов.
ВСУ разгромили группу российских оккупантов в боях под Часовым Яром, у ВС РФ потери.
Об этом 27 сентября рассказал военный РФ Егор Гузенко, который ведет Z-блог «Тринадцатый», передает «Диалог».
Он сообщил, что потерял в том бою друга и опубликовал его последнее аудиосообщение.
«В Часовом Яре сейчас находимся. Там (бойня - ред.) идет. Десантники откатились, мы остались. Не знаю, что делать. Силы наши слабы, отходить тоже нельзя. Не знаю, что делать», - говорил оккупант.
Тринадцатый уточнил, что «откатились», а по факту сбежали с поля боя военные из 98-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ.
Из-за этого группа оккупантов осталась в окружении. Ее вскоре разгромили ВСУ.
«Погиб мой друг, а я еще не верю... Вот только разговаривали накануне… Зато по телеку все (хорошо - ред.)», - написал расстроенный Гузенко.