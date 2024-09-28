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Под Часовым Яром ВСУ окружили и эпично разгромили группу войск РФ

  • 28.09.2024, 8:16
Под Часовым Яром ВСУ окружили и эпично разгромили группу войск РФ

Опубликовано последнее аудиосообщение оккупантов.

ВСУ разгромили группу российских оккупантов в боях под Часовым Яром, у ВС РФ потери.

Об этом 27 сентября рассказал военный РФ Егор Гузенко, который ведет Z-блог «Тринадцатый», передает «Диалог».

Он сообщил, что потерял в том бою друга и опубликовал его последнее аудиосообщение.

«В Часовом Яре сейчас находимся. Там (бойня - ред.) идет. Десантники откатились, мы остались. Не знаю, что делать. Силы наши слабы, отходить тоже нельзя. Не знаю, что делать», - говорил оккупант.

Тринадцатый уточнил, что «откатились», а по факту сбежали с поля боя военные из 98-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ.

Из-за этого группа оккупантов осталась в окружении. Ее вскоре разгромили ВСУ.

«Погиб мой друг, а я еще не верю... Вот только разговаривали накануне… Зато по телеку все (хорошо - ред.)», - написал расстроенный Гузенко.

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