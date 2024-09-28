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Политолог: В ближайшее время Лукашенко ждет очень большой сюрприз

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  • 28.09.2024, 8:34
  • 11,166
Политолог: В ближайшее время Лукашенко ждет очень большой сюрприз

Ситуация складывается не в его пользу.

В ближайшие недели диктатора Лукашенко ждет очень большой сюрприз. Об этом написал в «Телеграм» белорусский политолог Дмитрий Болкунец:

— Александр Лукашенко продолжает активные попытки найти внешнюю поддержку перед очередными «выборами». 22-24 октября 2024 года он планирует посетить саммит БРИКС в Казани, а 17 ноября отправится на World Climate Summit в Баку. Эти поездки можно рассматривать как последние попытки заручиться поддержкой на международной арене.

Ситуация складывается не в его пользу. В сентябре 2020 года на встрече с Путиным в Сочи он получил кредит в размере 1,5 млрд долларов под гарантии политического транзита и ухода с поста. Обсуждались даже досрочные выборы в 2020-2021 годах, но эти планы не были реализованы в запланированный срок. Кремлевское политбюро против его участия в очередных выборах, ссылаясь, среди прочего, на ухудшение состояния здоровья.

Кроме того, Китай несколько раз в последние месяцы обсуждал вопрос об уходе Лукашенко. Что касается Запада, тут все давно ясно. Такого единства внешних игроков по вопросу замены Лукашенко не было никогда.

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