ISW: В Кремле всерьез обеспокоены 1 28.09.2024, 8:41

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Удары Украины вглубь РФ могут иметь неожиданный эффект.

Кремль прилагает значительные усилия, чтобы повлиять на обсуждение на Западе возможности предоставления разрешения Украине применять западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь РФ. Для этого российский диктатор Владимир Путин даже снова принялся угрожать потенциальным применением ядерного оружия и активно чертит новые «красные линии».

Такая активизация государства-агрессора может объясняться тем, что в Москве прекрасно понимают, насколько подобные удары усложнят ситуацию для российской армии и ослабят ее способность продолжать войну против Украины. Об этом идет речь в новом аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW обратили внимание на то, что должностные лица в США до сих пор колеблются в вопросе предоставления разрешения Украине бить западными вооружениями по военным целям в глубине РФ. Так, 26 сентября в New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц США 26 сентября сообщили, что оценки американской разведки «уменьшают» влияние, которое могли бы оказать украинские удары по России ракетными системами дальнего действия, переданными США, Великобританией и Францией, на ход войны.

Сторонники сохранения ограничений аргументируют свою позицию тем, что такого оружия у Украины пока очень мало, а перспективы дальнейшего обеспечения систем большой дальности пока туманны. В то же время сторонники идеи отмены ограничений как в администрации президента США Джо Байдена, так и в американской армии контраргументируют: удары западным оружием по более удаленным от границы российским базам и складам боеприпасов заставят российскую армию передислоцировать эти склады, базы, командные пункты, ударные вертолеты и военную авиацию за пределы поражения, что значительно усложнит российскую логистику для войны против Украины.

И при этом не обязательно, чтобы таких ударов было слишком много. Даже небольшое количество успешных атак может привести к асимметричным последствиям и побудить Россию вывести значительное количество военных объектов и складов из зоны поражения западных ракет, переместив их подальше от фронта.

Украинские военные это уже доказывали, когда летом 2022 года нанесли ряд ударов с HIMARS по российским складам боеприпасов на оккупированной части Украины – и этим заставили россиян рассредоточить склады боеприпасов, что снизило эффективность российской логистики.

И это для российских властей, в отличие от части западных официальных лиц – очевидно.

«Российская власть, вероятно, озабочена тем, как перемещение складов боеприпасов и других критически важных складских объектов дальше линии фронта и за пределы зоны действия предоставленных Западом систем повлияет на российские наступательные возможности в Украине, и, похоже, приложила значительные риторические усилия, чтобы предотвратить разрешение Запада Украине провести другую такую же значительную кампанию», – отметили аналитики.

Так, страх перед отменой ограничений на применение западных вооружений для атак вглубь РФ заставил Путина вновь прибегнуть к угрозам и шантажу. Диктатор снова заговорил о «красных линиях» и 11 сентября заявил, что разрешение на использование западных ракет для ударов по России якобы приведет к эскалации войны и превратит страны Запада в ее непосредственных участников. А 25 сентября Путин принялся угрожать ядерной войной, выдав, что, согласно обновленной ядерной доктрине РФ, «агрессия против России со стороны безъядерного государства при поддержке или участии ядерного государства» или «получение достоверной информации о массированном запуске воздуха и космического оружия» против России – это два условия, при которых Россия якобы получает право на применение ядерного оружия.

К угрозам ядерным ударом в ответ на пересечение российских «красных линий» Кремль прибегает не первый раз – и раньше этот шантаж неизменно срабатывал, принуждая Запад к самоограничению и задержке помощи в Украине в критические моменты в 2022 и 2024 годах. Близкие к дипломатическому корпусу РФ источники, впрочем, отмечают, что о том, что ядерный шантаж будет безошибочно работать и дальше, вероятно, начал уже сомневаться и сам Путин. Однако если он поймет, что бряцание ядерным оружием имеет хотя бы минимальное влияние – он продолжит прибегать к подобной риторике.

Аналитики ISW настаивают: преимущества от применения западных вооружений для поражения целей на территории РФ могут значительно превзойти угрозы «мести» со стороны РФ, которой ныне опасается часть западных политиков. Именно этот страх, по данным ряда западных СМИ, и сдерживает сейчас США и европейские страны от отмены ограничений. Многие считают, что ответ РФ будет нести больше угроз, чем могла бы получить Украина преимуществ в случае пересмотра текущей политики применения западного оружия.

В частности , на Западе опасаются, что Россия будет атаковать американские и европейские стратегические объекты и военные базы в Европе или будет совершать на них диверсии.

Однако, констатируют аналитики, диверсии и скрытые операции против западных государств Россия проводила и раньше, задолго до того, как началось обсуждение разрешения применять западное вооружение для ударов по территории РФ. И Кремль будет продолжать и усиливать эти операции безотносительно решения Запада, ведь ключевой целью такой деятельности является дестабилизация Европы и подрыв боеготовности НАТО.

«ISW продолжает оценивать, что российские войска все еще получают выгоду и эксплуатируют территорию в зоне действия систем, предоставленных Западом, для дальнейших наступательных операций России против Украины, а западные политики сохраняют полномочия принимать решения по их ликвидации и дальнейшему усложнению военных усилий России», – отметили в ISW.

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