В Новополоцке школьники устроили «дуэль» из-за девушки

В Новополоцке школьники устроили «дуэль» из-за девушки6
- 28.09.2024, 8:45
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Видео поединка попало в сеть.
На трех подростков из Новополоцка составили протоколы за мелкое хулиганство из-за кулачного поединка, который они устроили во дворе учебного заведения, рассказали в МВД.
В сети завирусилось видео, где подростки выясняют отношения кулаками. Оперативники изучили запись и установили личности ее участников. Ими оказались трое подростков 15 лет.
«Выяснилось: конфликт произошел из-за того, что один из них неуважительно относился к одной мадам. Ну и второй парнишка, как истинный джентельмен решил отстоять честь девушки и пригласил оппонента на дуэль. А уже через несколько дней третий товарищ решил заступиться за первого», — сообщили в МВД.
У троицы административки за мелкое хулиганство. Им грозит постановка на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.