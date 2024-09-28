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Российский ВДВшник разрыдался после встречи с «Бабой Ягой»

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  • 28.09.2024, 8:52
  • 5,470
Российский ВДВшник разрыдался после встречи с «Бабой Ягой»

И заявил, что «устал от этой войны».

Российский военный Виталий Горохов расплакался, вспоминая свое участие в войне против Украины. Он признал, что власти РФ считают солдат «мясом».

Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Горохов пожаловался на тяжелые увечья, которые получил в результате встречи с украинской «Бабой Ягой» и другими ударными дронами.

Оккупант сильно повредил на войне конечности, а одна рука практически перестала функционировать. Несмотря на это, комиссия признала его годным к военной службе и приказала отправляться обратно на фронт.

Военный ВДВ РФ не смог сдержать слез. «Честно вам сказать, я устал от этой войны. Больше года я воюю, близких похоронил. Я устал от этой войны! Пацаны каждый день снятся. Надоело. Ноги не работают, руки не работают… Нас из 36 пятеро всего выжило… Все они перед глазами стоят, я каждый день думаю о них. Мы кто такие? Мы мясо!» - пожаловался оккупант.

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