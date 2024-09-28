Российский ВДВшник разрыдался после встречи с «Бабой Ягой» 5 28.09.2024, 8:52

5,470

И заявил, что «устал от этой войны».

Российский военный Виталий Горохов расплакался, вспоминая свое участие в войне против Украины. Он признал, что власти РФ считают солдат «мясом».

Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Горохов пожаловался на тяжелые увечья, которые получил в результате встречи с украинской «Бабой Ягой» и другими ударными дронами.

Оккупант сильно повредил на войне конечности, а одна рука практически перестала функционировать. Несмотря на это, комиссия признала его годным к военной службе и приказала отправляться обратно на фронт.

Военный ВДВ РФ не смог сдержать слез. «Честно вам сказать, я устал от этой войны. Больше года я воюю, близких похоронил. Я устал от этой войны! Пацаны каждый день снятся. Надоело. Ноги не работают, руки не работают… Нас из 36 пятеро всего выжило… Все они перед глазами стоят, я каждый день думаю о них. Мы кто такие? Мы мясо!» - пожаловался оккупант.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com