«Спросили, когда Лукашенко сдохнет»1
- 28.09.2024, 8:55
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Белорус рассказал о знакомстве с польской полицией.
Белорус Сергей (имя изменено) живет в Польше больше двух лет. С полицией пересекался дважды. Первая «встреча» состоялась из-за превышения скорости. Сотрудники представились, с улыбкой попросили документы и выписали штраф в 200 злотых (165 белорусских рублей), пишет MOST.
Сергей оплатил его на месте, для этого белоруса проводили в полицейский автомобиль и даже показали видеозапись того, как он превышает скорость.
— Мы поговорили о жизни, они спросили, когда Лукашенко сдохнет. Общение было хорошим, мы поржали, пошутили. Они отметили мой уровень польского, — вспоминает белорус.
В Беларуси у Сергея был похожий опыт с гаишниками: в 2019 году его остановили также за превышение скорости. Негатива в общении не было и тогда: просто выписали штраф.
— Если сравнивать с белорусской милицией, то польская полиция как-то больше к себе располагает в плане человечности. Беларусские более системные, видно, что работают по инструкции, по правилам. А поляки и пошутят, и поржут, что-то спросят. Они и выглядят получше: подкачанные, в татуировках, перед ними не чувствуешь какого-то страха, опаски, — сравнивает белорус.
Во второй раз полицию на Сергея вызвал сосед, после того как его «цапнула» собака белоруса. Сотрудники улыбались, гладили питомца, проверили хозяина по базам и в конце сказали: «Мы сейчас вам пальчиком погрозим, но в следующий раз будьте, пожалуйста, аккуратнее и внимательнее. Приедем уже с другими санкциями. Приятной жизни в Польше».
Сергей отмечает, что польские полицейские общаются с людьми на равных, в отличие от белорусских милиционеров, которые смотрят свысока, «мол, мы тут власть, и нам нужно подчиняться».
— Я еще обратил внимание, что если на остановке сидит какой-то бездомный, то полицейские подойдут, наденут перчаточки, осмотрят, позвонят в скорую. Нет никакого пренебрежения или применения силы. Для меня это тоже показательный момент, —заключает белорус.