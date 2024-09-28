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Во Вроцлаве пройдет спортивно-музыкальный фестиваль «Братэрства свабоды»

  • 28.09.2024, 9:11
Во Вроцлаве пройдет спортивно-музыкальный фестиваль «Братэрства свабоды»

В его рамках состоится турнир по волейболу.

В польском Вроцлаве состоится спортивно-музыкальный фестиваль «Братэрства свабоды». Мероприятие пройдет 29 сентября.

Фестиваль начнется в 10:00 с турнира по волейболу. Также желающие смогут поучаствовать в сессиях йоги, творческих конкурсах, а в 15:00 состоится музыкальный концерт.

В фестивале примут участие звезды белорусского спорта и музыки.

Вход до 15:00 для детей бесплатный, взрослым — за донат.

Фестиваль пройдет по адресу: Вроцлав, ul. Józefa Mianowskiego 2B

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