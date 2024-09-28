Во Вроцлаве пройдет спортивно-музыкальный фестиваль «Братэрства свабоды»
- 28.09.2024, 9:11
В его рамках состоится турнир по волейболу.
В польском Вроцлаве состоится спортивно-музыкальный фестиваль «Братэрства свабоды». Мероприятие пройдет 29 сентября.
Фестиваль начнется в 10:00 с турнира по волейболу. Также желающие смогут поучаствовать в сессиях йоги, творческих конкурсах, а в 15:00 состоится музыкальный концерт.
В фестивале примут участие звезды белорусского спорта и музыки.
Вход до 15:00 для детей бесплатный, взрослым — за донат.
Фестиваль пройдет по адресу: Вроцлав, ul. Józefa Mianowskiego 2B