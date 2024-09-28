Mercedes-Benz презентовал спортивный дом на колесах
- 28.09.2024, 9:23
Новинку оснастили мощным турбодизелем.
Автодом Mercedes-Benz V-Class Marco Polo получил новую модификацию в спортивном стиле. Ее создали специалисты подразделения AMG. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого автопроизводителя.
Новый Mercedes V-Class Marco Polo Edition AMG Line отличается измененной решеткой радиатора с диодной подсветкой, новым передним бампером в спортивном стиле и спойлером. Кроме того, установлены литые диски от AMG.
В салоне Mercedes V-Class Marco Polo Edition AMG Line появились черный декор и вставки «под карбон». Комплектацию пополнили камеры кругового обзора и акустика Jenhert.
Дом на колесах Mercedes рассчитан на четырех человек. Внутри есть спальные места, миникухня с плитой и раковиной, а также разнообразные шкафы. Крыша минивэна поднимается.
Автодом Mercedes-AMG является довольно быстрым по меркам своего класса. Он оснащен 2,0-литровым битурбодизелем на 237 л. с. и 500 Нм, а также 9-ступенчатым автоматом. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 8,8 с и развить 214 км/ч. Цена Mercedes V-Class AMG составляет 76 446 евро.