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Создание Курской народной республики: эксперт раскрыл сценарий

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  • 28.09.2024, 9:44
Создание Курской народной республики: эксперт раскрыл сценарий

Уже имеется похожий исторический опыт.

Политический эксперт Максим Розумный прокомментировал вопрос вероятности проведения референдума по созданию Курской народной республики в районах РФ, контролируемых Вооруженными силами Украины.

«Если бы пообещали хорошо кормить и не притеснять – да (местное население поддержало бы такую инициативу, - ред.)», - подчеркнул он в ходе чата в «Главреде».

При этом эксперт привел опыт оккупационных режимов ХХ века (в Первую и Вторую мировые войны) и не только в России, но и в странах Европы, который свидетельствует о том, что народы не слишком сопротивлялись подобным инициативам.

«Есть целый ряд обстоятельств, объясняющих такой эффект. Меньше объяснений реакции, которую продемонстрировали украинцы в 2022 году. Это можно изучать, чтобы понять, почему в нашем обществе возник такой патриотический подъем и почему украинцы оказали такое отчаянное сопротивление. Больше всего, пожалуй, этому удивился Путин. Поэтому здесь не известно, что именно является большей загадкой – реакция украинцев или россиян», - добавил Розумный.

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