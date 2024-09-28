«Уместили палатку и спальник в один чемодан и полетели в Италию» 1 28.09.2024, 9:51

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Белорусы рассказали, как отдохнули на море за 1200 евро на троих.

Провести отпуск на итальянском побережье и потратить всего 1200 евро на троих — звучит как рассказ из прошлого, когда путешествия еще не были элементом роскошной жизни. Но белорусы не сдаются и продолжают находить варианты сэкономить. Своей историей с журналистами Onliner поделилась Анна.

Выхватили билеты по 80 евро туда-обратно

Попробовав разные виды отдыха, мы поняли, что дикий отдых с палаткой нам нравится больше всего. С появлением ребенка практически ничего не поменялось, только мы стали чаще останавливаться не в отелях, а в кемпингах.

Этим летом мы ничего не планировали заранее, но с шенгенскими визами логично было махнуть в Европу. Муж хотел туда, где потеплее и есть море. Я начала мониторить теплые европейские страны на наличие дешевых авиабилетов.

У лоукостера Ryanair я нашла дешевые рейсы из Вильнюса в Рим за 40 евро с человека и за 50 евро обратно через неделю. Пока мы думали, 40 евро за билеты туда превратились в 70 евро. Но мы не стали унывать. Я решила посмотреть, как обстоят дела с другими итальянскими городами, и бинго! — в Турин билеты нашлись уже по 30 евро! Быстро хватаем их, параллельно решая, как будем добираться из этого города в Рим.

Дополнительно к билетам мы взяли всего один багаж на 20 килограммов. Туда уместили рюкзак с палаткой, спальник, коврики и комплект под интересным названием КЛМН (кружка, ложка, миска, нож).

С одним чемоданом на всех мы, кстати, летаем уже давно. Бо́льшая часть вещей у нас из технологичных легких материалов, например титановая посуда весит совсем немного. Одежды берем по минимуму: один комплект на себя, один на смену, ребенку — три комплекта. При необходимости стираем одежду, и в кемпингах для этого есть все условия (прачечные, которыми можно воспользоваться за отдельную плату).

Добираться до Вильнюса через границу решили на своей машине (тогда еще было больше возможностей). За гостиницу в Вильнюсе не платили, так как в литовской столице живут наши друзья. У них же мы оставили машину.

Остановились в кемпинге по 45 евро за ночь

Всего каких-то двое суток — и мы добрались до Италии. Ночной автобус Itabus из Турина в Рим по 16 евро с человека решил сразу два вопроса: ночевки и трансфера в столицу. А заодно за полдня мы смогли посмотреть еще один итальянский город.

После сложного, но интересного путешествия в Рим мы заселились в кемпинг возле итальянской столицы. До Рима оттуда можно было добраться на пригородном поезде метро. За 40 минут и 1,5 евро с человека мы оказывались в центре.

Один день мы выделили себе на осмотр достопримечательностей, еще два провели, просто нежась на море. Надо сказать, что кемпинги в Италии стоят не три копейки. Около Рима мы платили за ночь 45 евро за троих, но это было явно дешевле, чем снимать номер в отеле. А еще огромным преимуществом была первая береговая линия: две минуты — и ты уже на море.

Плата берется за сутки, как в отеле, выселение до полудня. Есть общие души и туалеты — это отдельные здания со входами для мужчин и женщин. Все очень чисто, моют там каждый день. В кемпингах также есть магазины с предметами первой необходимости и продуктами, но цены чуть выше, чем в городе, а также работает ресторан, в котором можно поужинать итальянской едой. Чуть не забыла: еще гости кемпинга могли пользоваться бассейном! То есть для отдыха все предусмотрено, можно даже никуда не выходить. Но нам хотелось как можно больше времени проводить на море.

Из Рима поехали смотреть Везувий

Через три дня мы решили посмотреть новое место и переехали в Неаполь. Туда наш любимый Itabus довез нас за 5 евро с человека. Немного погуляв по городу, мы двинулись дальше. Наш путь лежал к кемпингу в прекрасном городке Сорренто. Из Неаполя до Сорренто доехали на электричке по 3 евро с человека.

Кемпинг в Сорренто стоил дешевле, чем Риме: за троих мы платили 35 евро за ночь. Он находился также в непосредственной близости к морю, но вид у нас уже был на вулкан Везувий. Его мы решили обязательно посетить в один из дней.

Не без помощи местных жителей мы заранее купили билеты на вулкан по 11 евро за одного взрослого. Для ребенка вход бесплатный, но билет все равно нужно бронировать, на подходе к вулкану их уже не продают. В поселке Помпеи есть только ларьки с туристическими фирмами, где предлагают туры на Везувий, но берут за это уже 45 евро со взрослого и 30 евро с ребенка.

Позаботившись о билетах заранее, мы очень здорово сэкономили.

Еще пару дней мы провели на море в Сорренто и в обратный путь отправились уже знакомым маршрутом Сорренто — Неаполь — Рим. Билеты на электрички покупали на станциях, а билеты на автобусы я бронировала через интернет за день до отъезда.

Как переносил сложности ребенок? При ночном переезде он спал у мамы на коленях и с утра был бодр и весел. А в палатке сын ночует с шести месяцев, то есть для него это привычно и интересно. Таким образом мы уже посетили Польшу, Грузию, Тенерифе, два раза были в Турции не в отеле, а с палаткой. Сыну уже пять, и он сам носит свой небольшой рюкзачок с игрушками. А еще может пройти 10−15 километров по горным тропам. В общем, тренируем его с самого детства.

Что касается питания, в основном мы готовили самую обычную походную еду. Газовый баллон покупаем в спортивном или туристическом магазине в городе прилета. Утром у нас чаще всего был кофе или чай с бутербродами, на обед — суп из пакетика а-ля «Роллтон» с добавлением каких-нибудь овощей, колбасок и макарон, на вечер — макароны или каша с рыбной или мясной консервой или сосисками. Покупали много сезонных овощей и фруктов, часто заглядывали на местные рыночки — там можно купить продукты немного дешевле.

Иногда мы ходили в кафе, но выбирали места подальше от центра, в которых питаются местные. Соотношение цены и качества там всегда отличное.

Для меня Италия стала наслаждением для всех органов чувств. Солнце, все яркое и цветущее, красивое море, древние достопримечательности — смотришь и любуешься. Еда — отдельная тема, я чувствовала себя героиней «Ешь, молись, люби» и получала удовольствие от каждого кусочка. А еще наслаждалась, когда слышала итальянскую речь. Как известно, итальянский — самый мелодичный язык в мире.

Итого мы потратили 1200 евро на троих за восемь дней в Италии на море. Из них 275 евро ушло на проживание в кемпингах, 300 евро — на авиабилеты, около 52 евро заплатили за страховку на машину и бензин. Остальное потратили на еду и развлечения, а также посещение достопримечательностей и передвижение между итальянскими городами.

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