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Ракета «Срамота»

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  • Anti-Colorados, Defence-Line
  • 28.09.2024, 9:59
  • 3,944
Ракета «Срамота»

Вот так выглядит их «Кузькина мать».

«Необходимы переименования! Ракета – «Срамота», полигон – «Песецк». Так будет более соответствовать».

Пару-тройку дней назад казалось, что по поводу путинской ракеты «Сармат» высказались уже все, кто имел, что сказать и на теме поставлена точка, но вот оказалось, что это была запятая. И дело тут не в том, что это дало негативный бэкграунд для Путина и вообще, что «Кузькина мать» сморщилась и обвисла, а в том, когда именно это случилось. На самом деле, этот фактор имеет очень важное значение и меняет вид картины просто кардинально.

Еще с самых первых сообщений о том, что произошел такой инцидент, вопрос времени как-то технично обходили стороной, ну а публика, и мы в том числе, додумали себе, что это был неудачный пуск ракеты. Грубо говоря, мы уже себе прикинули сцену, что кто-то вошел в образ Алеши Гагарина и сказал: «Поехали!», но ракета не поехала, а решила взорваться в гараже, вернее – в шахте. И вот именно этот момент был прорисован инерцией мышления, поскольку большинство взрывов ракет происходило именно в момент старта, когда двигатели работают, огня – хоть отбавляй, и если произошла утечка топлива из нештатного места, то понятно, что оно воспламенится и дальше – взрыв.

Но как стало известно, все было несколько иначе. Ракета взорвалась примерно за несколько часов, почти за сутки, до назначенного времени старта и это меняет буквально все. Дело в том, что это был испытательный старт, поскольку ракета еще не взята на вооружение. А как бывает в таких случаях, боевой расчет составляется из сводной группы военных, ученых и производственников, которые и запилили эту ракету. Скажем так, когда новая субмарина выходит в испытательное плавание, экипаж там тоже наполовину состоит из гражданских, которые фиксируют все параметры работы изделия и они же принимают участи в подготовке к испытаниям.

Можно не сомневаться в том, что здесь было ровно тоже самое. На месте присутствовали как проектировщики этого изделия, так профильные ученые и конечно же производственники из предприятия-изготовителя. Плюс к этому – военные, которые комиссионно должны были зафиксировать результаты пуска. По идее, за какое-то время до старта вся эта публика покидает площадку и наблюдает за процессом из специально оборудованных, защищенных мест, но вряд ли это было за сутки до старта, поскольку еще раз повторим, это – испытания и потому все занимались своей работой, готовя изделие к пуску. В этот момент и прогремел взрыв. Можно с уверенностью говорить, что вместе с ракетой, на концерт Кобзона отправилась большая группа товарищей, которые являли собой сливки вражеского ракетостроения, стратегического направления. Они находились где-то совсем рядом и скорее всего, от них там не найдут даже образцов для теста ДНК . Но в таком случае, желательно понять, что именно там случилось и почему возник такой замечательный эффект.

А тут дело в том, что в отличие от американских, стратегических ракет, которые летают на твердом топливе, ракеты Сармат заправляют жидким топливом, несимметричным диметилгидразином (гептилом) и окислителем азотным тетраоксидом (амилом). То есть, это все то же топливо, которым заправляли Союзы, Протоны и МБР предыдущих поколений. Топливо и окислитель являются крайне нестабильными и невероятно токсичными веществами и потому заправка ракеты несколькими тоннами этих жидкостей, производится прямо перед стартом и без форсированного режима, чтобы избежать утечек.

В данном случае сложно судить о том, на какой стадии заправки произошел взрыв, но очевидно, что часть топлива была в баках ракеты, а часть – в емкостях, из которых производилась заправка. Видимо, все это находилось в подземном комплексе и видимо – взорвалось все, как ракета в шахте, так и заправочный комплекс, а это – гарантированная гибель всего персонала, который находился не в стартовых укрытиях, а в других помещениях.

Те, кто не погибли от ударной волны и пламени, погибли от паров гептила. А он убивает все в совершенно мизерных концентрациях, а когда речь идет о сотнях тонн, то можно с уверенностью говорить о том, что на стартовом комплексе погибли все. Более того, руины комплекса теперь заражены гептилом и его практически невозможно извлечь из почвы или конструкций. Аварии с ним уже происходили и везде ликвидаторы утверждали, что полностью очистить пораженное место невозможно.

Более того, гептил легко уходит в почву и растворяется в грунтовых водах и потому, масштабы катастрофы пока вряд ли могут оценить даже сами лапти. Можно с уверенностью говорить о том, что о восстановлении данного стартового комплекса не может быть и речи. Мероприятия по обеззараживанию могут стоить кратно больше, чем постройка нового комплекса. Не зря же Казахстан так настаивал на прекращении запусков российских жидкотопливных ракет с Байконура. Любая авария такой ракеты превращается в массивную экологическую катастрофу. И если ракета падает в безлюдной местности, то это еще половина беды, хотя на том месте уже никогда и ничего расти не будет, но ведь она может упасть где угодно, по трассе своего пролета.

В данном же случае все произошло не на стартовой площадке и не на открытой местности, куда могла упасть аварийная ракета, а под землей и весь гептил, который не взорвался, уйдет в почву. Особенно из тех емкостей, из которых заправляли и насколько можно понять, так и не заправили ракету. Также следует предположить, что взрыв произошел во время заправки ракеты и скорее всего там произошла разгерметизация и утечка топлива, что привело к его воспламенению и последующему взрыву.

Вот так выглядит их «Кузькина мать» или как они ее называют «ракета пятого поколения». Примерно в таком же ключе происходит подготовка ракеты к пуску и в боевых условиях. То есть, прежде чем ее запустить, надо осуществить заправку топлива. А для запуска того же Минитмен-3, с твердотопливными двигателями, надо просто нажать кнопку «Пуск», поскольку топливо постоянно находится внутри ракеты. И вот теперь просто представим, что дело действительно дошло бы до применения таких ракет. Штаты уже выжгут все в тот момент, пока лапти только на четверть заправят свои ракеты.

И последнее. Очевидно, что испытания прошли неудачно и надо проанализировать причины неудачи, чтобы их устранить. И вот тут возникает вопрос о том, а кто же будет все это делать, если господа инженеры слушают песню «День Победы»? В общем, инцидент оказался куда более жирным, чем казался изначально и его последствия пока трудно представить даже самим балалайкам, но они точно будут массивнее, чем это выглядело изначально.

Anti-Colorados, Defence-Line

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