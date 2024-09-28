«Отпуск не в этом году был, а в прошлой жизни» 28.09.2024, 10:13

Белорусы, где и как отдыхали этим летом.

По данным Республиканского союза туриндустрии, летом 2024 года спрос на поездки со стороны белорусских туристов вырос на 20%. В организации спрос назвали «рекордным», а лидерами направлений обозначили Турцию, ОАЭ и Египет, несмотря даже на рост цен.

Также задолго до начала сезона была распродана Грузия, а с вылетом через Москву более состоятельные туристы бронировали поездки в Азию — Китай, Таиланд, Индонезию. При этом перелеты в российские регионы, по рассказам туроператоров, нередко обходятся дороже, чем полет в Эмираты.

Как белорусы ощутили этот рост на себе, и многие ли опробовали экзотику? «Салідарнасць» спросила своих читателей, где и как они отдыхали этим летом — разброс впечатляет.

«Купались, позагорали, покормили белорусских комаров — а главное, разгрузили немножко головы»

— У моей семьи в конце года запланирован грандиозный переезд — из съемной «двушки» в частный дом, — делится эмоциями Евгения (имена всех собеседников изменены из соображений безопасности — С.). — Поэтому, конечно, больших трат на отдых мы себе позволить просто не могли — очень много времени и денег уходит на оформление, бумаги, кредиты, благоустройство и доведение «до ума», чтобы буквально приехал и сразу можешь жить.

Хотя небольшой, буквально 4-5-дневный, отпуск мы с мужем организовать себе все же смогли: детей отвезли к бабушке, а сами махнули в кемпинг на Браславских озерах — стыдно признаться, за 35 лет раньше там ни разу не была.

Обошлось это счастье около 400 рублей, но кемпинг действительно приличный, хорошо оборудованных, никаких пьяных гоп-компаний (для них, возможно, здешние расценки дороги?). Мы ловили рыбу, купались в свое удовольствие, потаращились на закаты и рассветы, позагорали, покормили белорусских комаров — а главное, разгрузили немножко головы.

Ну а потом вернулись, детей по дороге захватили — и все опять так закрутилось, что мне кажется: может, и не в этом году отпуск был, а в прошлой жизни? (Смеется).

А в целом, мне кажется, как у всех: лето долгое, теплое, за что спасибо небесной канцелярии, ураганы и шквалы наш район не затронули, так что мы и в леса окрестные успели сходить в грибы-ягоды, пока не закрыли из-за пожарной опасности для посещения, и в реках-озерах поплавать. По крайней мере, загнанной лошадью я себя теперь не ощущаю.

Хотя, если быть до конца честной, моря, конечно же, не хватает — и я с большим удовольствием съездила бы в любимую Затоку, на лиман, оттуда в Одессу. Но понятно, что не сейчас, и непонятно, когда снова это будет возможно.

«После Грузии, где быстро привыкаешь к улыбкам, разительный контраст»

— Мы организовали себе 10 дней перезагрузки в Грузии, — вспоминает свое лето минчанка Татьяна. — Год был очень сложным: муж менял работу, дочь поступала в колледж, я решилась на непростую операцию, — в общем, мы все взвесили и решили, что заслужили отдых.

Отказались от автобусного тура: хотя это сразу удорожило поездку, но уж очень не хотелось терять время, нервы и силы в дороге, да и экскурсии из популярных программ, куда возят всех белорусов, мы уже проходили несколько лет назад.

В итоге нашли через друзей, живущих в Сакартвело, уютную квартиру в пригороде Батуми, а не отель. Также «по знакомству» сэкономили на нескольких поездках по стране — все-таки сарафанное радио и рекомендации от своих, это большая сила. И пусть времени было не так много, но мы сделали почти все, что запланировали: походили по горам, заночевали в аутентичной деревне, были в модных местах Тбилиси, еще лучше стали разбираться в вине.

Я, конечно, с грузинским радушием и гостеприимством не то что не похудела, а еле влезла в последний день в новые джинсы, а муж сокрушался, что мало гостинцев родным привезем, потому что лимит багажа.

Зато дочь преодолела страх воды и поплавала в горных реках с теплыми термальными источниками, мы получили в подарок домашние специи и лакомства, каких не купишь в магазинах, и все мы отъелись вкуснейшим мясом и сочнейшими, не «пластиковыми», фруктами. Так что отдых однозначно удался.

Единственное негативное впечатление — это возвращение в Беларусь. Такое чувство, что в аэропорту для рейсов «Белавиа» специально включают режим «мы вас не ждали, а вы приперлись»: все нарочито медленно, сквозь зубы, с каким-то мрачным удовольствием отправляют людей на «просвечивание» и пересчет — вдруг ты там не две бутылки вина везешь, а четыре?

После Грузии, где быстро привыкаешь к улыбкам, разительный контраст.

«В санатории показывали «Анжелику» старую и нового российского «Чебурашку»

Жительница одного из райцентров столичной области Елена Александровна расспросам об отпуске сначала удивляется: «Мы, пенсионеры, и так считается, что на «заслуженном отдыхе». Но потом вспоминает одно из самых приятных впечатлений минувшего лета — отдых в белорусском санатории.

Пенсионеры, поясняет собеседница «Салідарнасці», могут попасть в отечественные здравницы бесплатно — но не все и не всегда. Например, инвалиды I и II групп имеют право на бесплатное оздоровление ежегодно, военным пенсионерам и неработающим ветеранам труда предлагаются путевки с частичной оплатой, причем съездить на отдых летом будет дороже, чем зимой, «обычные» пенсионеры ждут льготных путевок по 2-3 года.

— Вот до меня дошла очередь в июле, предложили на выбор несколько санаториев, я выбрала что поближе, в Борисовском районе. Неплохое место оказалось: повезло и попасть в один из новых корпусов, с довольно просторными номерами, хорошей мебелью и телевизором, и с питанием, разнообразно и вкусно, и с процедурами, и с культурной программой.

Вначале, правда, случился казус, рассказывает Елена Александровна: аккурат в день заезда «новеньким» сообщили, что десять дней в здравнице не будет горячей воды — мол, мы не при чем, плановые испытания местного водоканала. Но пенсионеры оказались не робкого десятка:

— Нам это так сообщили между делом, с пренебрежением, мол, вам-то на халяву и уксус должен быть сладкий. Какой-то бравый дедок начал звонить в Печи, узнавать, в чем дело, «авария или нам брешут», моя соседка не поленилась в головное отделение центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению позвонить, считают ли они, что ледяные обливания для пожилых людей — это часть оздоровления? В общем, уже вечером нас собрали в актовом зале, и заместитель главврача извинилась за неудобства, а воды не было всего два дня.

Но в остальном, повторюсь — очень неплохое место, персонал приветливый, еда вкусная, каждое утро делали гимнастику с инструктором, каждый вечер были танцы, но я как-то не очень впечатлилась, зато с удовольствием сходила в кино.

Нам показывали «Анжелику» старую и нового российского «Чебурашку», из беларуского современного кино, видать, не рискнули. Артисты какие-то из Минска приезжали выступать, я запомнила группу «Бульбаш», забавные.

В общем, хорошо, даже мало 2 недели. Сейчас вот все справки соберу, пойду опять на очередь становиться.

«В турецком отеле представители бывших соцстран старались держаться сами по себе»

— Мы вошли в те самые проценты, которые сделали выросший спрос на Турцию и Египет, — говорят супруги Ирина и Константин. — Лет 15 не были в Турции, а сейчас поняли, что очень устали и вымотались за год, решили немножко «потюленить» всей семьей.

Самой сложной частью в организации отдыха беларусы называют цену путевки, больше половины в которой составила стоимость авиабилета: «Условно, около $600 на человека — это только перелет, и лететь не как в нормальные времена, а 5 часов, и выбора у тебя никакого нет».

— Сам отель вполне соответствовал своим четырем звездам, нас качество и сервис устроили. Хотя в Турции, видимо, уже традиция пытаться «выжать» из туристов побольше. Так, мы довольно долго ждали заселения, а потом подошел администратор и намекнул, что скоро освобождаются номера получше, с видом на море, но нужно доплатить $40 на человека.

Видимо, у меня был очень красноречивый взгляд, он отошел и уже через 15 минут нас заселили, — рассказывает Константин.

Его жена добавляет: плюсом стала и семейная направленность отеля — так, алкоголь в all-inclusive выдавали только в специальной зоне, удаленной от бассейна и мест развлечений с детьми, и его вообще было немного.

— Возможно, поэтому, когда в один из первых вечеров аниматоры устроили перекличку стран, из России оказалось меньше всего туристов, — улыбается Ирина. — Бросилось в глаза, что представители бывших соцстран старались держаться сами по себе, и мне показалось, что даже стремились меньше разговаривать по-русски. Хотя как раз на этот сегмент на курорте все «заточено», много магазинов с русскими вывесками, консультантов, например, из Азербайджана, хорошо владеющих русским языком.

В ресторане персонал, узнав, что мы из Беларуси, начал расточать комплименты беларуским продуктам, почему-то особенно колбасе, но тоже так обтекаемо, «без политики». А когда в лифте я обратилась к младшему сыну по-русски, какая-то девушка чуть не бросилась к нам обниматься: «Первый раз за десять дней слышу русскую речь!».

— Могу рассказать один случай, возможно, отчасти и объяснение, — подхватывает Константин. — В один из дней мы со старшим сыном поехали на морскую рыбалку, и на яхте оказалась пара семей из России. Через полчаса они начали «бунтовать» кричать: как так, почему ничего не ловится, вы нам обязаны с эхолотом рыбу найти, мы же деньги заплатили — договорились до того, что пригрозили на организатора вызвать полицию.

Тот вызвал по рации другую яхту, их забрали, отвезли то ли на берег, то ли в другое место, уж не знаю, но, в общем, все сразу вздохнули с облегчением, попили пива и порыбачили всласть, потому что главное же не результат, а процесс.

В остальном, делятся впечатлениями беларусы, отдых не испортили даже +35-38 градусов дневной температуры — старались почаще бывать в местах с кондиционерами и плавать с масками, а не «плюхаться» у берега.

И лишь на обратном пути, разговорившись с соседями в самолете, вспомнили, что надо бы проверить и «почистить» телефоны, а нескольких человек с рейса, кого задерживали в 2020-м за протесты, сразу отвели на проверку и «беседу».

«Самый типичный белорусский отдых — дача»

— А у меня самый типичный белорусский отдых — дача, — говорит Игорь Иванович.

Минчанин пару лет назад вышел на пенсию, не поддался на уговоры начальства и коллег «поработать еще немного, чтобы получать больше» — и убежден, что правильно поступил.

— Из тех, кто согласился отложить пенсию, в живых остался всего один мой бывший коллега, — констатирует собеседник, — остальные как по классике, кто спился и умер до, кто всего пару месяцев успел «заслуженно отдохнуть». А я наоборот, стал себя чувствовать даже немного лучше.

Дачу лет пять назад купили дети Игоря Ивановича, но быстро «наигрались» и поняли, что заниматься ей не слишком хотят, так что теперь он проводит тут почти каждое лето. И хотя приходится довольно много работать физически — отмечает, что стал лучше спать, реже болеть респираторными инфекциями, и даже хронические «болячки» беспокоят не так часто, как прежде.

— Ну и вообще, видимо, к земле потянуло, — смеется пенсионер. — Мне вправду интересно выращивать репу и морковку, зелень, помидоры и кабачки, хотя жена и ругается, что девать их некуда — раздаю детям и друзьям, что не успеваем перерабатывать.

Зато я выходил несколько плодовых деревьев — старые сливы, грушу, рассадил заброшенную прежними хозяевами малину, она теперь лучше плодоносит, виноград с каждым годом все больше радует — скоро соберу, наставим домашнего вина. Чем не отдых, скажите?

Да и дети все-таки чувствуют ответственность и за дачу, и за меня: приезжают помогать с грядками, с прудиком, с работами по дому и во дворе — хотим все сделать, чтобы и зимой здесь можно было если не жить, то приезжать на отдых.

Так что, как там в советской песне пелось, «не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна» — мне и правда в жарком климате было бы хуже, давление все-таки, сердце; а в своих широтах дача, если без фанатизма — это действительно отдых.

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