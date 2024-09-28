Снаряд попал в «Хамви», в котором находился редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов 28.09.2024, 10:21

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Опубликовано видео с камер, которые были на журналисте, машине и дронах.

Во время штурма российских позиций вблизи Авдеевки снаряд попал в машину, в которой в том числе находился главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

Об этом рассказал сам Юрий Бутусов и опубликовал видео с камер, которые были на журналисте, машине и дронах.

«Штурм 26 сентября 2023 года для меня стал одним из самых тяжелых дней войны. В этот день в составе штурмовой группы РУГ 59-й мотопехотной бригады я участвовал в атаке российских позиций южнее Авдеевки.

Во время штурма сквозь артиллерийский огонь вражеский снаряд поразил нашу машину, рядом со мной погиб мой побратим, еще трое бойцов получили ранения.

Памяти украинского героя, который отдал жизнь в этом бою, посвящается это видео», - рассказал Бутусов.

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