«Решение украинского командования может быть неожиданным» 28.09.2024, 10:43

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Генерал озвучил сценарии событий в Угледаре.

Генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что ВСУ оценивают угрозы относительно ситуации в Угледаре и рассматривают два сценария дальнейших действий.

Он напомнил, что город является действительно важным логистическим и оборонным центром, который имеет тактическое значение для наших перспектив.

«Это касается как возможного наступления врага в направлении Донбасса, так и удержания логистического пути для обеспечения группировок Донетчины и Запорожья. Это альтернативный путь Крымскому, в случае уничтожения Крымского моста и паромных переправ. Он может быть одним из альтернативных, наряду с тем, который идет из Мариуполя на Токмак, то есть непосредственно через Запорожскую область», - сказал Маломуж в эфире телеканала «Эспрессо».

По его словам, именно поэтому враг ставит задачу по захвату этого центра, чтобы зайти с флангов в Покровск, а дальше замыкая нашу группировку в Угледаре и в ряде других воинских частей, продвигаться по Донецкой области. Он добавил:

«Но мы имеем информацию о его стратегии. Понятно, что он пытается сейчас окружить нашу 72-ю бригаду и ряд подразделений в Угледаре».

Маломуж отметил, что ВСУ имеют укрепленные позиции и высоты на этом направлении, которые дают преимущества, но враг имеет количественное и огневое преимущество.

«Это чрезвычайно сложная ситуация, поэтому противник постепенно продвигается в плане охвата Угледара. Но если говорить о перспективах, то мы оцениваем эти угрозы и рассматриваем два сценария. Первый и главный, который рассматривает командование, это наносить удары с флангов врагу, который заходит с разных сторон Угледара. Это может очень эффективно обесценить его перспективу. Это тот формат, который обеспечит ВСУ разблокирование возможностей действий врага, окружения Угледара», - пояснил генерал.

По его мнению, второй сценарий - отход ВСУ из самого Угледара, если не будет возможности сгруппировать достаточное количество огневых средств и сил. Генерал сказал:

«Это крайний вариант, который предусматривает держать позиции, уничтожать резервы врага и продолжать защитные позиции на новых секторах обороны за Угледаром. Это инженерные укрепрайоны, которые обеспечат защиту на новых позициях для подтянутых подразделений, и тех что выйдут из окруженного Угледара».

При этом он подчеркнул, что это второй сценарий.

«Пока мы рассматриваем, что Угледар стоит, мы готовы к операции. Командование не раскрывает суть операции, и это правильно. Возможно, будет неожиданное решение для врага в этом секторе. Надеемся, что удержим позиции и сможем нанести контрудары по вражеским силам, которые наступают», - добавил он.

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