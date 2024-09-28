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СМИ: Первая женщина-зек из РФ на фронте была ликвидирована при загадочных обстоятельствах

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  • 28.09.2024, 10:58
  • 2,844
СМИ: Первая женщина-зек из РФ на фронте была ликвидирована при загадочных обстоятельствах

Журналисты узнали подробности.

Зафиксирован первый случай смерти на войне против Украины российской заключенной. Женщина была завербована в оккупационную армию РФ в мае 2024 года из российской колонии, где отбывала тюремное заключение.

О ликвидации военной-зека рассказали региональные ленинградские российские СМИ, передает «Диалог».

У 37-летней Елены Пимоненковой очень богатое криминальное прошлое. Женщина была судима не менее 6 раз, в том числе за кражи и угрозы убийством. Из ее колонии около 60 женщин изъявили желание воевать против Украины, но отобраны были только 10.

В российской армии Пимоненкова получила должность «стрелка-санитарки». Однако она быстро отвоевалась. В конце августа семье сообщили, что женщина скончалась, попав под машину в Белгородской области.

Родственники не верят в эту версию. По их данным, накануне смерти Пимоненковой им звонил неизвестный агрессивный мужчина и грозился «отучить от вредных привычек» Елену.

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